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Футбол 21 июля 2026 · 16:20

Месси проигнорировал парад для болельщиков в Аргентине

Лидер команды не улетел с партнерами домой
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Месси проигнорировал парад для болельщиков в Аргентине
Лионель Месси (фото: Аргентинская футбольная ассоциация)

После поражения в финале ЧМ-2026 от Испании (0:1) сборная Аргентины вернулась домой. Однако болельщики заметили, что на крыше автобуса отсутствовал Лионель Месси.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Goal.com .

Почему Месси не поехал в Буэнос-Айрес?

Сборная Аргентины вернулась домой с серебряными медалями чемпионата мира по футболу, однако в Буэнос-Айрес доехали не все игроки команды. Местные журналисты и болельщики обратили внимание, что на автобусе, который вез футболистов по улицам аргентинской столицы, отсутствует Лионель Месси.

Месси проигнорировал парад для болельщиков в Аргентине

Goal.com утверждает, что 39-летний лидер аргентинской сборной решил не лететь с командой домой, а остался в США. Вместо Буэнос-Айреса Месси отправился в Майами, где проживает в последние годы и выступает за клуб "Интер" (Майами).

В итоге на параде перед болельщиками появились только главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони и 16 футболистов команды.

Сообщается, что Месси все-таки приедет в Аргентину, но позже. Местом визита форварда станет его родной город Росарио.

Как Месси сыграл на ЧМ-2026

Несмотря на свой возраст, Месси был одним из лучших в составе сборной Аргентины на этом турнире. Он забил 8 мячей на турнире.

Лионель Месси на ЧМ-2026 отличился в воротах Алжира (3 мяча), Австрии (2 мяча), а также совершил по одному точному удару в матчах против Иордании, Кабо-Верде и Египта.

В четвертьфинале, полуфинале и финале Месси не забивал, но именно его две результативные передачи помогли Аргентине выйти в финал, одержав волевую победу над Англией (2:1).

В общей сложности, Месси сыграл 210 матчей за сборную Аргентины и забил 125 мячей.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе установил историческое достижение на ЧМ-2026 .

Теги: Футбол Сборная Аргентины Месси
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