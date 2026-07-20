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Футбол 20 июля 2026 · 18:35

Умер легендарный английский футболист: что стало причиной

Двухкратный обладатель Золотого мяча ушел из жизни в окружении родных
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Умер легендарный английский футболист: что стало причиной
Кевин Киган (фото: Getty Images)

Бывший нападающий сборной Англии Кевин Киган скончался на 76-м году жизни. Он был звездой "Ливерпуля" в 1970-х, а также тренировал "Манчестер Сити" и "Ньюкасл".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Sky Sports.

Что известно о смерти Кевина Кигана

76-летний бывший футболист и тренер в последние годы боролся с онкологическим заболеванием. В январе этого года семья Кигана сообщила, что у Кевина обнаружено 4 стадию рака.

Семья легендарного футболиста уже выпустила заявление, в котором попросила уважать их право на конфиденциальность и поблагодарила всех за слова поддержки.

"С огромной грустью сообщаем, что Кевин Киган умер в возрасте 75 лет. Бывший игрок и менеджер сборной Англии боролся с раком и находился вместе женой и дочерьми в последние минуты своей жизни. Кевин, двукратный обладатель "Золотого мяча", был очень любящим мужем, отцом и дедом. команде Кевина за всю их поддержку. Это очень тяжелое время, и они просят об уважении их права на конфиденциальность», – говорится в заявлении.

Чем известен Кевин Киган

За свою карьеру Киган сыграл 750 матчей на профессиональном уровне. Он был легендой Ливерпуля, которому отдал шесть лет профессиональной жизни: с 1971 по 1977 годы. Дальше Киган отправился в Германию, где выступал за "Гамбург". Именно в статусе игрока клуба Кевин дважды подряд выигрывал Золотой мяч: в 1978 и 1979 годах.

Как игрок, Киган выигрывал Лигу чемпионов (1977) и дважды – Кубок УЕФА (1973, 1976).

После завершения игровой карьеры Кевин Киган работал главным тренером. Он возглавлял "Ньюкасл" (1992-1997), "Фулгэм" (1997-1999), сборную Англии (1999-2000), "Манчестер Сити" (2001-2005) и "Ньюкасл" (2008).

Напомним, что в апреле ушел из жизни легендарный румынский тренер Мирча Луческу, который в Украине тренировал донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Теги: Великобритания Футбол
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