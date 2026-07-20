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Футбол 20 июля 2026 · 11:25

Грустный рекорд: Мбаппе установил историческое достижение на ЧМ-2026

Другой исторический рекорд на мундиалях установил и другой лидер "Ле Бле"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Грустный рекорд: Мбаппе установил историческое достижение на ЧМ-2026
Килиан Мбаппе оформил дубль в матче за "бронзу" ЧМ-2026 (Фото: FIFA)

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе официально стал обладателем уникального достижения в истории мирового футбола. По итогам чемпионата мира-2026 27-летний форвард завоевал звание лучшего бомбардира турнира, сделав это во второй раз подряд в своей карьере.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на итоговую статистику на официальном сайте ФИФА.

На полях США, Канады и Мексики Килиан Мбаппе показал феноменальную результативность, записав на свой счет 10 забитых мячей. Благодаря этому он во второй раз получил "Золотую бутсу" мундиаля.

Благодаря этому Мбаппе стал первым игроком в истории футбола, который дважды выигрывал бомбардирскую гонку на чемпионатах мира. При этом в обоих случаях сборная Франции не смогла победить и стать чемпионом мира.

В тройку лучших голеадоров ЧМ-2026 также вошли:

  • Лионель Месси, Аргентина – 8 голов;
  • Эрлинг Голланд, Норвегия и Джуд Беллингем, Англия – по 7 голов.

Доминация по системе "гол+пас"

Бомбардирские победы позволили Килиану Мбаппе возглавить и рейтинг лидеров по системе "гол+пас". К 10 забитым мячам нападающий "Ле Блё" добавил 4 голевых передачи. Второе место в рейтинге занял Лионель Месси, у которого в активе 8 голов и 4 ассиста. А третье место между собой разделили Усман Дембеле (7+1) и Джуд Беллингем (6+2) .

Лучшим же чистым ассистентом соревнований стал другой француз – Майкл Олисе. Полузащитник оформил рекордные 7 голевых пасов. По 4 ассиста, кроме Мбаппе и Месси, имеют в своем активе Браим Диас (Марокко), Мартин Эдегор (Норвегия) и Бруно Гимараес (Бразилия).

Ранее мы сообщали, что главные индивидуальные награды мундиаля забрали игроки "Фурии Рохи".

Теги: Чемпионат мира ЧМ 2026 Футбол
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ЧМ-2026 Матч завершено
Испания 1:0 Аргентина
ЧМ-2026 Матч завершено
Франция 4:6 Англия
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