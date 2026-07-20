Триумф испанцев: ФИФА назвала лучших игроков ЧМ-2026

ФИФА официально объявила обладателей главных индивидуальных наград по итогам чемпионата мира-2026. Триумфаторы финала против Аргентины также устроили настоящую доминацию в личных номинациях.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФИФА .

Самую престижную индивидуальную награду, "Золотой мяч" лучшего футболиста ЧМ-2026, получил капитан испанской сборной Родри. Полузащитник стал главным архитектором успеха команды Луиса де ла Фуэнте на мундиале.

На протяжении всего турнира Родри демонстрировал феноменальную стабильность, полностью контролировал темп игры в центре поля и брал на себя лидерские функции в самые ответственные моменты. Но и кроме Родри большинство индивидуальных наград забрали себе именно игроки "Фурии Рохи".

Исторические рекорды обороны и вратаря

Испанцы также забрали награды, отмечающие надежность обороны. Так, "Золотая перчатка" лучшему голкиперу досталась Унаи Симону. Вратарь испанцев установил абсолютный рекорд в истории чемпионатов мира - 7 "сухих" матчей на одном турнире. Кроме того, Симон отличился самой длинной серией без пропущенных голов за все время проведения мировых первенств.

Приз лучшему молодому игроку завоевал 19-летний центральный защитник Пау Кубарси. Юный футболист продемонстрировал не по годам зрелую игру, превратившись в лидера защитной линии. Благодаря его действиям оборона Испании установила еще один исторический рекорд мундиалов, пропустив за весь турнир всего один мяч.

В целом представители сборной Испании забрали три из четырех главных индивидуальных знаков от ФИФА. Отдельно следует отметить, что награду за фэйр-плей на турнире получила сборная Нидерландов.