Испания выиграла ЧМ-2026, обыграв беспомощную Аргентину

Финал ЧМ-2026 Испания – Аргентина завершился со счетом 1:0. "Альбиселесте" ни разу не ударили по воротам Унаи Симона в основное время. Лишь пропустив гол в экстратайме, Месси и Ко смогли создать несколько моментов.

Испания – Аргентина – 1:0 (в дополнительное время)

Гол: Ферран Торрес, 106.

Предматчевое шоу

Перед стартовым свистком на газон стадиона "МетЛайф" в штате Нью-Джерси вышли звезды мирового уровня. Гимн Соединенных Штатов исполнила Дженнифер Хадсон. А после нее официальный гимн ФИФА исполнило трио – Робби Уильямс, Николь Шерзингер и Лаура Паузини.

И наконец с вдохновляющей речью о способности Кубка мира объединять людей, выступил голливудский актер Том Круз. После него прозвучало живое исполнение гимнов Испании и Аргентины – и на поле вышли главные звезды сегодняшнего вечера.

Звезды присутствовали не только на трибунах – некоторые из них также вышли на газон стадиона в Нью-Джерси (Фото: FIFA)

Контроль Испании, но мало моментов

Старт матча остался полностью за испанцами – "Фурия Роха" уверенно контролировала мяч, а также шокировала соперника прессингом и постоянно заставляла аргентинцев ошибаться.

С этого контроля пришел и первый удар по воротам – на 5-й минуте Ольмо остроумно развернулся в центре поля и создал момент для Ямаля. Но удар Ламина уверенно забрал Эмилиано Мартинес.

После этого игра временно открылась, и обе команды создали свои моменты благодаря давлению в переходных фазах. Однако следующего удара по воротам пришлось ждать почти до самого конца тайма – ошибка аргентинцев в защите вывела Оярсабаля на ударную позицию, однако удар у него не получился.

Trump 2026 World Cup Final with FIFA President Gianni Infantino. pic.twitter.com/VUhc6TJyv8 Опубликовано в Clash Report (@clashreport) Июль 19, 2026

Интересные события происходили не только на поле – в какой-то момент операторы показали президентов США и ФИФА на трибунах. И ровно в этот момент Дональду Трампу принесли Кубок мира.

Мини-Супербоул в перерыве

В ФИФА заранее анонсировали шоу в перерыве финала – оно длилось около 11 минут, как и обещали. Но в эту паузу успели выступить Мадонна (в компании Роналдиньо и Роналдо), группа BTS, Джастин Бибер и Шакира.

Кроме этих хедлайнеров место на стадионе нашлось также нигерийскому музыканту Burna Boy, венесуэльскому дирижеру Густаво Дудамелю и детскому хору PS22 с участием группы Coldplay. Также то здесь, то там возникали персонажи "Улицы Сезам" и "Маппет-шоу", а также актеры Джейсон Судейкис и Брендан Хант. Они выступили в своих ролях из футбольного сериала "Тед Лассо".

Главные звезды шоу в перерыве (Фото: FIFA)

Самоустранение Энцо, давление "Фурии Рохи"

Во втором тайме картинка матча практически не изменилась – Испания контролирует мяч и матч. Сборная Аргентины пытается играть вторым номером, однако моменты возникали только у ворот Альбиселесте.

Красноречивая статистика по состоянию на 67-й минуте - ноль подходов к воротам у Аргентины (Статистика - FIFA)

Но что стоит отметить – так это постепенное увеличение фолов на поле. Зажег игру Леандро Паредес, который появился на поле в перерыве, и уже через несколько минут получил желтую карточку.

Но красный свет перед собой увидел не он – а Энцо Фернандес. Аргентинский хавбек получил первую желтую карточку за разговоры с арбитром, а вторую – за жесткий фол на Пау Кубарсе. В итоге в экстра-таймы "Альбиселесте" вошли в меньшинстве.

Энцо получил удаление за несколько минут до конца основного времени (Фото: FIFA)

Судьбоносные экстра-таймы

В дополнительные 30 минут давление Испании никуда не исчезло. И на 106-й минуте это давление принесло плоды - Нико Вильямс сбросил на Феррана Торреса, и нападающий "Фурии Рохи" обыграл Эмилиано Мартинеса.

Аргентинцы в последние минуты смогли нанести несколько ударов, в том числе и в створ. Но забить им так и не удалось. А финальный свисток зафиксировал – Испания второй раз в истории стала чемпионом мира!