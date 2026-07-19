ua en ru
Вс, 19 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Разрушил вечный рекорд мундиалей: Олисе превзошел легендарного бразильца

14:17 19.07.2026 Вс
2 мин
Предыдущий рекорд продержался 56 лет
aimg Малюгин Никита
Разрушил вечный рекорд мундиалей: Олисе превзошел легендарного бразильца 24-летний француз обновил вечный рекорд мундиалей (Фото: FIFA)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе вписал свое имя в историю мирового футбола. Хавбек установил абсолютный рекорд по числу результативных передач в одном турнире.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

До поединка за третье место на ЧМ-2026 Майкл Олисе уже имел в своем активе 5 голевых пасов. То есть, полузащитник отставал от легендарного бразильского нападающего Пеле всего на один ассист.

Но еще два роскошных паса в бронзовом матче против англичан позволили французу выйти на единоличное первое место. Ни один игрок не делал семь результативных передач за один чемпионат мира.

Падение 56-летнего рекорда Короля футбола

Пеле установил рекорд по количеству ассистистов еще на триумфальном для своей сборной чемпионате мира-1970 в Мексике. Король футбола тогда отдал 6 ассистов и удерживал эту планку более полувека.

Хронология рекорда Майкла Олисе на полях Северной Америки выглядит так:

  • Матч против Сенегала – 1 ассист;
  • Матч против Ирака – 2 ассиста;
  • Матч против Швеции – 2 ассиста;
  • Матч против Англии – 2 ассиста.

Горький привкус триумфа

Несмотря на уникальное и историческое достижение своего лидера, сборная Франции покидает мундиаль в подавленном настроении. В безумном поединке за третье место подопечные Дидье Дешама все же уступили Англию со счетом 4:6 и завершили чемпионат мира вообще без медалей.

А кто все же станет чемпионом мира, выяснят сборные Испании и Аргентины. А мы рассказали все, что необходимо знать об этом матче и где его посмотреть.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Франция Чемпионат мира ЧМ 2026 Футбол
Новости
СБУ поразила танкер Avero и три нефтебазы РФ в Ставропольском крае
СБУ поразила танкер Avero и три нефтебазы РФ в Ставропольском крае
Аналитика
Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто