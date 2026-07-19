Разрушил вечный рекорд мундиалей: Олисе превзошел легендарного бразильца
Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе вписал свое имя в историю мирового футбола. Хавбек установил абсолютный рекорд по числу результативных передач в одном турнире.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФИФА.
До поединка за третье место на ЧМ-2026 Майкл Олисе уже имел в своем активе 5 голевых пасов. То есть, полузащитник отставал от легендарного бразильского нападающего Пеле всего на один ассист.
Но еще два роскошных паса в бронзовом матче против англичан позволили французу выйти на единоличное первое место. Ни один игрок не делал семь результативных передач за один чемпионат мира.
Падение 56-летнего рекорда Короля футбола
Пеле установил рекорд по количеству ассистистов еще на триумфальном для своей сборной чемпионате мира-1970 в Мексике. Король футбола тогда отдал 6 ассистов и удерживал эту планку более полувека.
Хронология рекорда Майкла Олисе на полях Северной Америки выглядит так:
- Матч против Сенегала – 1 ассист;
- Матч против Ирака – 2 ассиста;
- Матч против Швеции – 2 ассиста;
- Матч против Англии – 2 ассиста.
Горький привкус триумфа
Несмотря на уникальное и историческое достижение своего лидера, сборная Франции покидает мундиаль в подавленном настроении. В безумном поединке за третье место подопечные Дидье Дешама все же уступили Англию со счетом 4:6 и завершили чемпионат мира вообще без медалей.
А кто все же станет чемпионом мира, выяснят сборные Испании и Аргентины. А мы рассказали все, что необходимо знать об этом матче и где его посмотреть.