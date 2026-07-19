Разрушил вечный рекорд мундиалей: Олисе превзошел легендарного бразильца

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе вписал свое имя в историю мирового футбола. Хавбек установил абсолютный рекорд по числу результативных передач в одном турнире.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФИФА.
До поединка за третье место на ЧМ-2026 Майкл Олисе уже имел в своем активе 5 голевых пасов. То есть, полузащитник отставал от легендарного бразильского нападающего Пеле всего на один ассист.
Но еще два роскошных паса в бронзовом матче против англичан позволили французу выйти на единоличное первое место. Ни один игрок не делал семь результативных передач за один чемпионат мира.
Пеле установил рекорд по количеству ассистистов еще на триумфальном для своей сборной чемпионате мира-1970 в Мексике. Король футбола тогда отдал 6 ассистов и удерживал эту планку более полувека.
Хронология рекорда Майкла Олисе на полях Северной Америки выглядит так:
Несмотря на уникальное и историческое достижение своего лидера, сборная Франции покидает мундиаль в подавленном настроении. В безумном поединке за третье место подопечные Дидье Дешама все же уступили Англию со счетом 4:6 и завершили чемпионат мира вообще без медалей.
А кто все же станет чемпионом мира, выяснят сборные Испании и Аргентины. А мы рассказали все, что необходимо знать об этом матче и где его посмотреть.