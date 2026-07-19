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Месси против Ямаля: где и когда смотреть финал ЧМ-2026 Испания – Аргентина

11:08 19.07.2026 Вс
4 мин
Аргентинская легенда может стать двукратным чемпионом мира
aimg Малюгин Никита
Месси против Ямаля: где и когда смотреть финал ЧМ-2026 Испания – Аргентина Педро Порро поставил точку в полуфинале с Францией (Фото: SEFutbol, X)
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Для Лионеля Месси этот матч может стать последним в футболке "Альбиселесте". А Ламин Ямаль стремится утвердить себя в статусе суперзвезды современности.

Где и когда смотреть матч и чего ждать от поединка, расскажет Sport RBC.UA.

Путь команд в финал

Сборная Испании оказалась наиболее цельной командой турнира. От нулевой ничьей против Кабо-Верде до уверенной победы над Францией (0:2) в полуфинале - испанцы только прибавляли .

А между этими матчами - победы в группе над Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0), Австрией (3:0) в 1/16 финала, Португалией (1:0) в 1/8 и Бельгией (2:1) в 1/4. То есть в семи матчах на пути в финал "Фурия Роха" забила 13 голов, пропустив всего раз.

Месси против Ямаля: где и когда смотреть финал ЧМ-2026 Испания – АргентинаЛамин Ямаль пока отличился одним голом на мундиале (Фото: SEFutbol, X)

Аргентина уверенно прошла групповой этап, разобравшись с Алжиром (3:0), Австрией (2:0) и Иорданией (3:1). А вот путь плей-офф "Альбиселесте" проделали в основном на морально-волевых и таланте Лео Месси.

Победа над Кабо-Верде (3:2) в экстра-таймах, волевая победа над Египтом (3:2), победа над Швейцарией (3:1) в экстра-таймах и безумный камбек против Англии (2:1). Можно увидеть, что аргентинцы стабильно пропускают, но каждый раз в концовке игры дожимают соперника .

Месси против Ямаля: где и когда смотреть финал ЧМ-2026 Испания – АргентинаЛео Месси является безусловным лидером мундиаля по системе гол+пас (Фото: Argentina, X)

Кадровая ситуация: стабильная Аргентина, вопрос по Ямалю

Если говорить коротко – обе команды готовы выходить на поле в сильнейших составах. Однако болельщики "Фурии Рохи" все равно будут нервничать до объявления стартовых составов.

Испания. Перед матчем существуют сомнения в выходе на поле Ламина Ямаля и Педро Порро. Оба игрока вроде бы получили повреждения, но готовы к игре. И если Порро способен заменить Маркос Льоренте (именно он заменил его против Франции).

То заменить Ямаля будет гораздо сложнее. Однако в остальном изменений от испанцев ждать не стоит - Фабиан Руис, вероятнее всего, выйдет в старте, а Микель Мерино в очередной раз выступит в роли суперсаба.

Аргентина. "Альбиселесте" в очередной раз подходит к игре без кадровых проблем. Однако вопросы по стартовому составу остаются. Почти весь турнир аргентинцы прошли с четырьмя опорниками на поле – однако против Англии одного из них заменил вингер Джулиано Симеоне.

Также у Аргентины есть и свой суперсаб - Лаутаро Мартинес в четвертьфинале и полуфинале ставил финальные голевые точки. Так что действующие чемпионы мира также могут усилить атаку в конце встречи.

История противостояний

Команды провели между собой семь очных встреч. Однако лишь раз матч имел официальный статус – на чемпионате мира-66 победу праздновали аргентинцы со счетом 2:1.

А вот в товарищеских матчах доминирует Испания – пять побед при одном поражении. Общий счет – 16:7 в пользу "Фурии Рохи" .

Что сказали тренеры перед матчем

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании:

"Многое будет зависеть от работы арбитра. Судья не может быть снисходительным и позволять выходить за пределы правил, переходить те границы, которые определяют допустимое в футболе. В определенных сценариях мы не чувствуем себя комфортно. Нам удобно тогда, когда речь идет о футболе - об игре, о верности нашим принципам, о том, чтобы не поддаваться", - заявил тренер "Фурии Рохи".

Лионель Скалони, главный тренер сборной Аргентины:

"В сборной Испании меня беспокоит абсолютно все. У них есть футболисты, которые играли на крупнейших мировых турнирах, и многие из них являются лидерами своих клубов. Когда начинается матч и мяч приходит в движение, игроки забывают о давлении и полностью сосредотачиваются на игре. Не думаю, что наш второй подряд выход в финал даст нам какое-то преимущество", - заявил наставник аргентинцев.

Месси против Ямаля: где и когда смотреть финал ЧМ-2026 Испания – Аргентина

Где смотреть полуфинал

В Украине прямую трансляцию поединка покажет официальный вещатель турнира - медиасервис MEGOGO. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Игру можно посмотреть на телеканале "MEGOGO Футбол Первый". Владельцы подписки "Максимальная" или "Спорт" также могут посмотреть игру в специальном разделе "Спорт".

Предматчевая аналитическая студия начнет вещание уже в 20:20. В эфире будут работать ведущае Александра Кучеренко и эксперты Александр Головко и Роман Бебех.

Комментировать финал будут Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко.

Ранее мы сообщали, что бронзовыми призерами чемпионата мира-2026 стали англичане, выдавшие настоящий триллер против сборной Франции.

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