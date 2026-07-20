Сумний рекорд: Мбаппе встановив історичне досягнення на ЧС-2026

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе офіційно став володарем унікального досягнення в історії світового футболу. За підсумками чемпіонату світу-2026 27-річний форвард виборов звання найкращого бомбардира турніру, зробивши це вдруге поспіль у своїй кар'єрі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на підсумкову статистику на офіційному сайті ФІФА .

На полях США, Канади та Мексики Кіліан Мбаппе продемонстрував феноменальну результативність, записавши на свій рахунок 10 забитих м'ячів. Завдяки цьому він вдруге отримав "Золоту бутсу" мундіалю.

Завдяки цьому Мбаппе став першим гравцем в історії футболу, який двічі вигравав бомбардирські перегони на чемпіонатах світу. При цьому в обох випадках збірна Франції не змогла перемогти та стати чемпіоном світу.

У трійку найкращих голеадорів ЧС-2026 також увійшли:

Ліонель Мессі, Аргентина - 8 голів;

Ерлінґ Голанд, Норвегія та Джуд Беллінгем, Англія - по 7 голів.

Домінація за системою "гол+пас"

Бомбардирські звитяги дозволили Кіліану Мбаппе очолити і рейтинг лідерів за системою "гол + пас". До 10 забитих м'ячів нападник "Ле Бльо" додав 4 гольові передачі. Друге місце в рейтингу посів Ліонель Мессі, у якого в доробку 8 голів та 4 асисти. А третє місце між собою розділили Усман Дембеле (7+1) та Джуд Беллінгем (6+2).

Найкращим же чистим асистентом змагань став інший француз - Майкл Олісе. Півзахисник оформив рекордні 7 гольових пасів. По 4 асисти, крім Мбаппе та Мессі, мають у своєму доробку Браїм Діас (Марокко), Мартін Едеґор (Норвегія) та Бруно Гімараес (Бразилія).