Зруйнував вічний рекорд мундіалів: Олісе перевершив легендарного бразильця

Півзахисник збірної Франції Майкл Олісе вписав своє ім'я в історію світового футболу. Хавбек встановив абсолютний рекорд за кількістю результативних передач в одному турнірі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт ФІФА .

До поєдинку за третє місце на ЧС-2026 Майкл Олісе вже мав у своєму активі 5 гольових пасів. Тобто півзахисник відставав від легендарного бразильського нападника Пеле всього на один асист.

Але ще два розкошних паси в бронзовому матчі проти англійців дозволили французу вийти на одноосібне перше місце. Жоден інший гравець не робив сім результативних передач за один чемпіонат світу.

Падіння 56-річного рекорду Короля футболу

Пеле встановив рекорд за кількістю асистів ще на тріумфальному для своєї збірної чемпіонаті світу-1970 у Мексиці. Король футболу тоді віддав 6 асистів і утримував цю планку понад пів століття.

Хронологія рекорду Майкла Олісе на полях Північної Америки виглядає так:

Матч проти Сенегалу - 1 асист;

Матч проти Іраку - 2 асисти;

Матч проти Швеції - 2 асисти;

Матч проти Англії - 2 асисти.

Гіркий присмак тріумфу

Попри унікальне та історичне досягнення свого лідера, збірна Франції залишає мундіаль у пригніченому настрої. У шаленому поєдинку за третє місце підопічні Дідьє Дешама все ж поступилися Англії з рахунком 4:6 і завершили чемпіонат світу взагалі без медалей.