Українські клуби у єврокубках: чого чекати від "Динамо", "Полісся" та "ЛНЗ"

Михайло Метревелі аналізує шанси українських представників у єврокубках на успіх у перших матчах Ліги Європи та Ліги конференцій.
Очікую дуже тактичний матч. ПАОК із перших хвилин намагатиметься заволодіти м'ячем, застосує високий пресинг і швидкі переведення гри на фланги. Ця команда любить контролювати темп і багато атакувати через крайніх захисників.
"Динамо", думаю, не стане грати у відкритий футбол. Найімовірніше, кияни зроблять ставку на періодичний контроль і на компактну оборону, швидкий вихід із захисту і, можливо, на контратаки. Якщо витримають стартовий тиск, то вже після 20–25 хвилини гра вирівняется.
Одним словом, ключ до успіху у матчі в тому, чи зможе "Динамо" пережити стартовий натиск суперника. Якщо так, то шанси на позитивний результат будуть дуже високими.
Думаю, що це буде найінтенсивніший матч серед усіх трьох. "Копенгаген" звик діяти агресивно, високо пресингувати та швидко повертати м'яч після втрати. Данці намагатимуться одразу нав'язати силову боротьбу й диктувати темп.
"Полісся", мабуть навпаки, навряд чи ризикуватиме без потреби. Очікую компактний середній блок, багато боротьби в центрі поля та ставку на швидкі переходи в атаку після перехоплень.
Вирішальним фактором, як мені здається, буде боротьба в центрі поля. Якщо "Полісся" не дозволить супернику постійно накривати себе пресингом і швидко виходитиме з-під тиску, українська команда може створити данцям дуже серйозні проблеми.
На мій погляд, це буде зовсім інший за характером матч. "Гент" багато контролюватиме м'яч, терпляче шукатиме вільні зони й поступово розхитуватиме оборону суперника.
Бельгійці звикли грати позиційно й не форсувати події без потреби. "ЛНЗ", найімовірніше, свідомо віддасть ініціативу. Очікую щільну оборону, максимальну дисципліну без м'яча та спроби використовувати стандарти й швидкі контратаки.
Ключ до матчу – перший гол. Якщо "Гент" заб'є швидко, гра може повністю перейти під його контроль. Якщо ж "ЛНЗ" збереже нулі якомога довше, нервозність бельгійців лише зростатиме, і тоді українська команда отримає свої шанси.
Мій прогноз: гра буде схожа на гру "ЛНЗ" з "Шахтарем".
Не думаю, що цього четверга ми побачимо відкритий футбол із великою кількістю моментів. Усі три українські клуби, найімовірніше, зроблять ставку насамперед на організацію гри та дисципліну.
Саме тому не здивуюся, якщо два, а можливо й усі три матчі завершаться з мінімальною різницею в рахунку або навіть унічию. На старті єврокубкового сезону тактика, фізична готовність і терпіння часто важливіши за індивідуальну майстерність.