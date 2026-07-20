Українські клуби у єврокубках: чого чекати від "Динамо", "Полісся" та "ЛНЗ"

"Динамо" – ПАОК

Очікую дуже тактичний матч. ПАОК із перших хвилин намагатиметься заволодіти м'ячем, застосує високий пресинг і швидкі переведення гри на фланги. Ця команда любить контролювати темп і багато атакувати через крайніх захисників.

"Динамо", думаю, не стане грати у відкритий футбол. Найімовірніше, кияни зроблять ставку на періодичний контроль і на компактну оборону, швидкий вихід із захисту і, можливо, на контратаки. Якщо витримають стартовий тиск, то вже після 20–25 хвилини гра вирівняется.



Одним словом, ключ до успіху у матчі в тому, чи зможе "Динамо" пережити стартовий натиск суперника. Якщо так, то шанси на позитивний результат будуть дуже високими.

"Полісся" – "Копенгаген"

Думаю, що це буде найінтенсивніший матч серед усіх трьох. "Копенгаген" звик діяти агресивно, високо пресингувати та швидко повертати м'яч після втрати. Данці намагатимуться одразу нав'язати силову боротьбу й диктувати темп.

"Полісся", мабуть навпаки, навряд чи ризикуватиме без потреби. Очікую компактний середній блок, багато боротьби в центрі поля та ставку на швидкі переходи в атаку після перехоплень.

Вирішальним фактором, як мені здається, буде боротьба в центрі поля. Якщо "Полісся" не дозволить супернику постійно накривати себе пресингом і швидко виходитиме з-під тиску, українська команда може створити данцям дуже серйозні проблеми.

"ЛНЗ" – "Гент"

На мій погляд, це буде зовсім інший за характером матч. "Гент" багато контролюватиме м'яч, терпляче шукатиме вільні зони й поступово розхитуватиме оборону суперника.

Бельгійці звикли грати позиційно й не форсувати події без потреби. "ЛНЗ", найімовірніше, свідомо віддасть ініціативу. Очікую щільну оборону, максимальну дисципліну без м'яча та спроби використовувати стандарти й швидкі контратаки.



Ключ до матчу – перший гол. Якщо "Гент" заб'є швидко, гра може повністю перейти під його контроль. Якщо ж "ЛНЗ" збереже нулі якомога довше, нервозність бельгійців лише зростатиме, і тоді українська команда отримає свої шанси.



Мій прогноз: гра буде схожа на гру "ЛНЗ" з "Шахтарем".



Не думаю, що цього четверга ми побачимо відкритий футбол із великою кількістю моментів. Усі три українські клуби, найімовірніше, зроблять ставку насамперед на організацію гри та дисципліну.



Саме тому не здивуюся, якщо два, а можливо й усі три матчі завершаться з мінімальною різницею в рахунку або навіть унічию. На старті єврокубкового сезону тактика, фізична готовність і терпіння часто важливіши за індивідуальну майстерність.