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Тріумф іспанців: ФІФА назвала найкращих гравців ЧС-2026

10:48 20.07.2026 Пн
2 хв
Дворазові чемпіони світу домінували не лише на полі, але й під час роздачі індивідуальних нагород
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Тріумф іспанців: ФІФА назвала найкращих гравців ЧС-2026 3 з 4 головних індивідуальних нагород дістались саме гравцям "Фурії Рохи" (Фото: FIFA)
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ФІФА офіційно оголосила володарів головних індивідуальних нагород за підсумками чемпіонату світу-2026. Тріумфатори фіналу проти Аргентини також влаштували справжню домінацію в особистих номінаціях.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Найпрестижнішу індивідуальну нагороду, "Золотий м'яч" найкращого футболіста ЧС-2026, отримав капітан іспанської збірної Родрі. Півзахисник став головним архітектором успіху команди Луїса де ла Фуенте на мундіалі.

Протягом усього турніру Родрі демонстрував феноменальну стабільність, повністю контролював темп гри в центрі поля та брав на себе лідерські функції у найвідповідальніші моменти. Але і крім Родрі більшість індивідуальних нагород забрали собі саме гравці "Фурії Рохи".

Історичні рекорди оборони та воротаря

Іспанці також забрали нагороди, що відзначають надійність оборони. Так, "Золота рукавичка" найкращому голкіперу дісталася Унаї Сімону. Воротар іспанців встановив абсолютний рекорд в історії чемпіонатів світу - 7 "сухих" матчів наодному турнірі. Крім того, Сімон відзначився найдовшою серією без пропущених голів за весь час проведення світових першостей.

Приз найкращому молодому гравцю виборов 19-річний центральний захисник Пау Кубарсі. Юний футболіст продемонстрував не по роках зрілу гру, перетворившись на лідера захисної лінії. Завдяки його діям оборона Іспанії встановила ще один історичний рекорд мундіалів, пропустивши за весь турнір лише один м'яч.

Загалом представники збірної Іспанії забрали три з чотирьох головних індивідуальних відзнак від ФІФА. Окремо варто відзначити, що нагороду за фейр-плей на турнірі отримала збірна Нідерландів.

Раніше ми повідомляли, що збірна Аргентини у фіналі встановила антирекорд чемпіонатів світу. А також розповіли, як пройшов "золотий" для іспанців фінал.

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