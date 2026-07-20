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Антирекорд в фіналі: Аргентина жодного разу не пробила по воротах в фіналі ЧС-2026

00:46 20.07.2026 Пн
1 хв
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Антирекорд в фіналі: Аргентина жодного разу не пробила по воротах в фіналі ЧС-2026 Аргентинці не змогли завдати жодного удару за 90 хіилин (Фото: FIFA)
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Аргентинці встановили сумнівний рекорд чемпіонатів світу. Раніше фіналіст мундіалю завдавав бодай один удар по воротах суперника.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Свисток про завершення основного часу зафіксував нічию 0:0 в грі Іспанії та Аргентини. Але якщо "Фурія Роха" мала 19 моментів біля воріт Еміліано Мартінеса, то аргентинці таким похвалитися не можуть.

Офіційна статистика від ФІФА зафіксувала - чинні чемпіони світу не змогли відзначитися жодним ударом навіть в напрямку воріт Унаї Сімона.

Антирекорд в фіналі: Аргентина жодного разу не пробила по воротах в фіналі ЧС-2026

Та й загалом команди встановили антирекорд за кількістю ударів по воротах в першому таймі. Ніколи раніше в фіналах чемпіонатів світу команди не завдавали три удари за 45 хвилин.

Раніше ми розповідали про історію фінальних матчів на чемпіонатах світу для збірних Аргентини та Іспанії.

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