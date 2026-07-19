7 фіналів на двох: як Аргентина та Іспанія грали у вирішальних матчах мундіалів

Аргентинці замахуються на четвертий чемпіонський титул. Натомість збірна Іспанії поки що має в доробку один кубок світу.

В фіналі цьогорічного мундіалю між собою зійдуться збірні Аргентини та Іспанії. В доробку у цих команд вже є сім вирішальних зустрічей. Розповідаємо про кожну із цих ігор.

Чемпіонат світу-1930. Перший мундіаль в історії

Перший в історії чемпіонат світу проходив в Уругваї. І до фіналу тоді дійшли господарі турніру та сусіди-аргентинці.

Команди видали гольову перестрілку, в якій переможцями вийшли саме уругвайці.

Уругвай - Аргентина - 4:2

Голи: Дорадо, 12, Сеа, 57, Іріарте, 68, Кастро, 89 - Піосельє, 20, Стабіле, 37.

Чемпіонат світу-1978. Повернення на вершину

На наступний фінал "Альбіселесте" довелось чекати майже пів століття. В фіналі проти Нідерландів основний час не виявив переможця.

А от в екстра-таймах "Альбіселесте" дотисли суперника і вперше в історії стали чемпіонами світу.

Аргентина - Нідерланди - 3:1

Голи: Кемпес, 38, 105, Бертоні, 115 - Наннінга, 82.

Чемпіонат світу-1986. Марадона став чемпіоном

В фіналі аргентинці та німці видали шалену перестрілку. "Бундестім" змогли відігратися, поступаючись в рахунку 0:2, але переможцями зрештою стали Марадона і компанія.

І хоча в фіналі Дієго Армандо не забивав, саме він отримав звання найкращого гравця турніру. Та й гольовий пас на вирішальний гол Бурручаги віддав саме Марадона.

Аргентина - Німеччина - 3:2

Голи: Браун, 23, Вальдано, 56, Бурручага, 84 - Румменігге, 74, Феллер, 81.

Чемпіонат світу-1990. Реванш німців

Вже на наступному чемпіонаті світу фінал повторився - але перемогу святкували вже німці. Аргентинці вже не демонстрували такого ж яскравого футболу - а фінал догравали вже вдев'ятьох.

Єдиним голом в матчі став доволі суперечливий пенальті, який реалізував Андреас Бреме.

Німеччина - Аргентина - 1:0

Гол: Бреме, 85 (пен).

Чемпіонат світу-2010. Історичний прорив іспанців

Свій перший фінал мундіалю в історії Іспанія зіграла в ПАР. І одразу перемогла - збірна Нідерландів не змогла зупинити "Фурію Роху".

Вирішальний гол на 116-й хвилині забив Андрес Іньєста. Відтоді вболівальники іспанців чекали на другий фінал - і от нарешті дочекались.

Нідерланди - Іспанія - 0:1

Гол: Іньєста, 116.

Чемпіонат світу-2014. Драматична розв'язка в екстра-таймі

На чемпіонаті світу в Бразилії "золото" розіграли Німеччина та Аргентина. Це була вже третя зустріч цих збірних у вирішальному матчі мундіалів.

Фінал вийшов бойовим і напруженим. Аргентина дотягнула до екстра-таймів, але вже там Маріо Гьотце на 113-й хвилині приніс "бундестім" перемогу. Варто зазначити, що Мессі тоді був не в найкращій формі через проблеми зі здоров'ям.

Німеччина - Аргентина - 1:0

Гол: Гьотце, 113.

Чемпіонат світу-2022. Гольова феєрія

Збірна Аргентини на останньому мундіалі видала надрезультативний фінал проти Франції. Капітан та лідер "Альбіселесте" Ліонель Мессі оформив дубль (ще один гол забив Ді Марія), Кіліан Мбаппе записав на свій рахунок хет-трик.

Зрештою долю золотих медалей визначила серія пенальті, де головним героєм став воротар аргентинців Еміліано Мартінес. А збірна Аргентини стала триразовим чемпіоном світу.

Аргентина - Франція - 4:3 (по пенальті)

Голи: Мессі, 23 (пен), 108, Ді Марія, 36 – Мбаппе, 80 (пен), 81, 118 (пен).