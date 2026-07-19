7 финалов на двоих: как Аргентина и Испания играли в решающих матчах мундиалей

Аргентинцы замахиваются на четвертый чемпионский титул. В свою очередь, сборная Испании пока имеет в активе один кубок мира.

В финале нынешнего мундиаля между собой сойдутся сборные Аргентины и Испании. В наработке у этих команд уже есть семь решающих встреч. Рассказываем о каждой из этих игр.

Чемпионат мира-1930. Первый мундиаль в истории

Первый в истории чемпионат мира проходил в Уругвае. И в финал тогда дошли хозяева турнира и соседи-аргентинцы.

Команды выдали голевую перестрелку, в которой победителями вышли именно уругвайцы.

Уругвай - Аргентина - 4:2

Голы: Дорадо, 12, Сеа, 57, Ириарте, 68, Кастро, 89 – Пиоселье, 20, Стабиле, 37.

Чемпионат мира-1978. Возвращение на вершину

Следующего финала "Альбиселесте" пришлось ждать почти полвека. В финале против Нидерландов основное время не обнаружило победителя.

А вот в экстра-таймах "Альбиселесте" дожали соперника и впервые в истории стали чемпионами мира.

Аргентина – Нидерланды – 3:1

Голы: Кемпес, 38, 105, Бертони, 115 – Наннинга, 82.

Чемпионат мира-1986. Марадона стал чемпионом

В финале аргентинцы и немцы выдали бешеную перестрелку. "Бундестим" смогли отыграться, уступая в счете 0:2, но победителями в конце концов стали Марадона и компания.

И хотя в финале Диего Армандо не забивал, именно он получил звание лучшего игрока турнира. Да и голевой пас на решающий гол Бурручаги отдал именно Марадона.

Аргентина – Германия – 3:2

Голы: Браун, 23, Вальдано, 56, Бурручага, 84 – Румменигге, 74, Феллер, 81.

Чемпионат мира-1990. Реванш немцев

Уже на следующем чемпионате мира финал повторился – но победу праздновали уже немцы. Аргентинцы уже не демонстрировали столь же яркий футбол - а финал доигрывали вдевятером.

Единственным голом в матче стал довольно противоречивый пенальти, который реализовал Андреас Бреме.

Германия - Аргентина - 1:0

Гол: Бреме, 85 (пен).

Чемпионат мира-2010. Исторический прорыв испанцев

Свой первый финал мундиаля в истории Испания сыграла в ЮАР. И сразу победила - сборная Нидерландов не смогла остановить "Фурию Роху".

Решающий гол на 116-й минуте забил Андрес Иньеста. С тех пор болельщики испанцев ждали второй финал - и вот наконец дождались.

Нидерланды – Испания – 0:1

Гол: Иньеста, 116.

Чемпионат мира-2014. Драматическая развязка в экстра-тайме

На чемпионате мира в Бразилии "золото" разыграли Германия и Аргентина. Это была уже третья встреча этих сборных в решающем матче мундиалей.

Финал получился боевым и напряженным. Аргентина дотянула до экстра-таймов, но уже там Марио Гетце на 113-й минуте принес "бундестим" победу. Стоит отметить, что Месси тогда был не в лучшей форме из-за проблем со здоровьем.

Германия - Аргентина - 1:0

Гол: Гетце, 113.

Чемпионат мира-2022. Голевая феерия

Сборная Аргентины на последнем мундиале выдала сверхрезультативный финал против Франции. Капитан и лидер "Альбиселесте" Лионель Месси оформил дубль (еще один гол забил Ди Мария), Килиан Мбаппе записал на свой счет хет-трик.

В итоге судьбу золотых медалей определила серия пенальти, где главным героем стал вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес. А сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира.

Аргентина – Франция – 4:3 (по пенальти)

Голы: Месси, 23 (пен), 108, Ди Мария, 36 – Мбаппе, 80 (пен), 81, 118 (пен).