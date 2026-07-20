Антирекорд в финале: Аргентина ни разу не пробила по воротам в финале ЧМ-2026

Аргентинцы установили сомнительный рекорд чемпионатов мира. Ранее финалист мундиаля наносил хотя бы один удар по воротам соперника.

Свисток о завершении основного времени зафиксировал ничью 0:0 в игре Испании и Аргентины. Но если у "Фурии Роха" было 19 моментов у ворот Эмилиано Мартинеса, то аргентинцы таким похвастаться не могут.

Официальная статистика от ФИФА зафиксировала – действующие чемпионы мира не смогли отличиться ни одним ударом даже в направлении ворот Унаи Симона.

И вообще команды установили антирекорд по количеству ударов по воротам в первом тайме. Никогда раньше в финалах чемпионатов мира команды не наносили три удара за 45 минут.