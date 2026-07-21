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Футбол 21 липня 2026 · 10:55

Легендарний тренер відмовив збірній Італії: деталі перемовин

Фахівець мав десятирічну каденцію у топ-клубі АПЛ
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Легендарний тренер відмовив збірній Італії: деталі перемовин
Пеп Гвардіола (фото: Getty Images)

Іспанський фахівець Пеп Гвардіола зустрівся із керівниками Італійської федерації футболу. Вони пропонують йому очолити національну збірну

Про це інформує Sport RBC.UA із посиланням на ESPN.

Гвардіола та збірна Італії: угоди не буде?

Як стверджують джерела видання, керівники Італійської федерації футболу Паоло Мальдіні та його помічник Леонардо зустрілися із Гвардіолою у Барселоні. Однак перемовини вийшли короткими і тривали практично одну хвилину.

Повідомляється, що 55-річний фахівець не зацікавлений у будь-яких пропозиціях, оскільки нещодавно завершив 10-річний період співпраці із "Манчестер Сіті". Навіть попри те, що робота в збірній не вимагає постійної присутності, Гвардіола хоче приділити час близьким.

Пеп планує утриматися від тренерської роботи впродовж одного року.

Хто може очолити збірну Італії?

Серед головних претендентів на вакантну посаду називаються імена Антоніо Конте та Роберто Манчіні. Також одним з кандидатів на цю роль залишається Андреа Пірло.

Збірна Італії перебуває у пошуку головного тренера після відставки Дженнаро Гаттузо, який не зміг вивести команду до фінальної частини ЧС-2026. У плей-оф кваліфікації італійські футболісти примудрилися програти збірній Боснії і Герцеговини в серії післяматчевих пенальті.

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