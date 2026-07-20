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Футбол 20 липня 2026 · 18:00

Збірна України визначилася із місцем проведення матчів Ліги націй

Із Північною Ірландією та Угорщиною команда Андреа Мальдери зіграє неподалік від українського кордону
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Збірна України визначилася із місцем проведення матчів Ліги націй
Стадіон Антона Малатинського у Трнаві (фото: City Arena Trnava)

Українська Асоціація Футболу назвала місце проведення домашніх матчів 3-го та 4-го туру Ліги націй УЄФА для збірної України. Із командами Північної Ірландії та Угорщини жовто-сині зустрінуться у Словаччині.

Про це інформує Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу УАФ.

Де та коли зіграє збірна України у Лізі націй

Виконком УАФ затвердив місце проведення матчів 3-4 турів Ліги націй 2026/2027. Збірна України свої номінально домашні матчі проведе у словацькому місті Трнава, на стадіоні "City Arena - Štadión Antona Malatinského". Він вміщує 19 200 глядачів.

Матч 3-го туру проти Північної Ірландії українська команда проведе 2 жовтня о 21:45. А от гру 4-го туру проти команди Угорщини заплановано на 5 жовтня, початок так само о 21:45.

Збірна України визначилася із місцем проведення матчів Ліги націй

Знайомий стадіон для збірної України

Наша збірна вже мала позитивний досвід на цьому стадіоні: в рамках відбору на Євро-2024 українці перемогли команду Мальти. Єдиний м'яч у тій зустрічі до свого активу записав Віктор Циганков.

Цікаво, що відстань від Ужгорода до Трнави складає 481 кілометр.

Ліга націй 2026/2027

Прийдешній сезон стане п'ятим в історії Ліги націй УЄФА. Україна грає у дивізіоні B. Окрім команд Північної Ірландії та Угорщини нашими суперниками у цій групі є збірна Грузії.

Груповий етап триватиме з 24 вересня по 17 листопада 2026 року, а в березні 2027 року пройдуть матчі за підвищення до Ліги A або пониження до Ліги C.

У сезоні 2024/2025 збірна України протистояла командам Чехії, Грузії та Албанії. Команда Сергія Реброва почала той розіграш з поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3). У третьому турі українці перемогли грузинів (1:0), а потім зіграли внічию з Чехією 1:1. Зрештою, нічия із Грузією (1:1) та перемога над Албанією (2:1) дозволили нашій команді посісти друге місце у групі.

До речі, збірна України нещодавно провела першу зустріч із вболівальниками на території України з початку повномасштабної війни: подивитися на гравців головної команди країни прийшло чимало людей.

Теги: Футбол Збірна України
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