Сборная Украины определилась с местом проведения матчей Лиги наций

Украинская Ассоциация Футбола назвала место проведения домашних матчей 3 и 4 тура Лиги наций УЕФА для сборной Украины. С командами Северной Ирландии и Венгрии желто-синие встретятся в Словакии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу УАФ .

Где и когда сыграет сборная Украины в Лиге наций

Исполком УАФ утвердил место проведения матчей 3-4 туров Лиги наций 2026/2027. Сборная Украины свои номинально домашние матчи проведет в словацком городе Трнава, на стадионе City Arena - Stadion Antona Malatinského. Он вмещает 19200 зрителей.

Матч 3 тура против Северной Ирландии украинская команда проведет 2 октября в 21:45. А вот игру 4-го тура против команды Венгрии запланировано на 5 октября, начало также в 21:45.

Знакомый стадион для сборной Украины

У нашей сборной уже был положительный опыт на этом стадионе: в рамках отбора на Евро-2024 украинцы победили команду Мальты. Единственный мяч в этой встрече в свой актив записал Виктор Цыганков.

Интересно, что расстояние от Ужгорода до Трнавы составляет 481 километр.

Лига наций 2026/2027

Грядущий сезон станет пятым в истории Лиги наций УЕФА. Украина играет в дивизионе B. Кроме команд Северной Ирландии и Венгрии, нашими соперниками в этой группе является сборная Грузии.

Групповой этап продлится с 24 сентября по 17 ноября 2026, а в марте 2027 пройдут матчи за повышение в Лигу A или понижение в Лигу C.

В сезоне 2024/2025 сборная Украины противостояла командам Чехии, Грузии и Албании. Команда Сергея Реброва начала тот розыгрыш с поражений от Албании (1:2) и Чехии (2:3). В третьем туре украинцы победили грузин (1:0), а затем сыграли вничью с Чехией 1:1. В конце концов ничья с Грузией (1:1) и победа над Албанией (2:1) позволили нашей команде занять второе место в группе.