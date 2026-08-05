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Теніс 05 серпня 2026 · 21:36

Революція від легенди: Джокович запропонував радикально змінити правила тенісу

24-разовий чемпіон турнірів Grand Slam закликав скоротити матчі заради молодих уболівальників
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Революція від легенди: Джокович запропонував радикально змінити правила тенісу
Новак Джокович (фото: Getty Images)

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович виступив із ініціативою радикальної реформи системи підрахунку очок. Він вважає, що тенісу необхідно терміново адаптуватися до вимог сучасної аудиторії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю серба популярному американському блогеру Nick Knows Ball.

Коротші сети та відмова від "більше-менше"

Сербський спортсмен заявив, що готовий відстоювати ідею скорочення тривалості поєдинків.

На думку Джоковича, оптимальним рішенням стане перехід на формати із сетами до чотирьох виграних геймів (замість класичних шести) та скасування правила "рівно" (no-ad, без переваги після рахунку 40:40).

При цьому Новак пропонує зберегти п'ятисетовий формат для ключових турнірів. За його розрахунками, такі зміни дозволять укладати будь-який поєдинок у двогодинний таймінг, зробивши гру значно динамічнішою.

Загроза втрати аудиторії та досвід Next Gen

Джокович підкреслив, що консервативність тенісних правил може призвести до втрати інтересу з боку нового покоління вболівальників. Якщо турніри не стануть швидшими, молодь стежитиме виключно за вирішальними стадіями Grand Slam.

Зазначимо, що формат, який пропонує Джокович, уже майже десять років успішно випробовується на підсумковому турнірі ATP Next Gen Finals для найкращих гравців віком до 20 років. У різні роки цей турнір вигравали, зокрема, Карлос Алькарас і Яннік Сіннер.

Раніше стало відомо, що легендарні Серена та Вінус Вільямс зіграють у парі на турнірі в Цинциннаті.

Теги: Теніс Новак Джокович
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