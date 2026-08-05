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Футбол 05 серпня 2026 · 15:02

Повернення в "Динамо": президент киян розмовляв з Ребровим

Екстренер збірної України відмовився очолити столичний клуб, маючи "конкретні" пропозиції
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Повернення в "Динамо": президент киян розмовляв з Ребровим
Ребров раніше вже очолював "Динамо" (Фото: ФК "Динамо")

Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров мав можливість удруге очолити "Динамо". Проте фахівець відповів відмовою президенту "біло-синіх" Ігорю Суркісу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на новий випуск YouTube-проєкту "ТаТоТаке".

Чому Ребров відмовив "Динамо"

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, діалог між керівництвом "Динамо" та Сергієм Ребровим відбувався одразу після звільнення з посади наставника національної збірної.

Попри наявність вигідних фінансових пропозицій з ОАЕ та Саудівської Аравії, фахівець вирішив поставити тренерську кар'єру на паузу з сімейних причин.

"Сергій Станіславович хотів себе присвятити в той момент невеличкій творчій паузі, родині. В нього народився син, і в нього не було в планах взагалі займатися тренерською діяльністю", - зазначив Співаковський.

Він також спростував чутки про те, що Ігор Суркіс вже провів термінову зустріч із поточним тренером Костюком після вильоту з кваліфікації Ліги Європи.

Ювілейний рік та тиск на керівництво

На думку Співаковського, керівництво киян зараз переживає шалений тиск через наближення 100-річного ювілею клубу. Зважаючи на такий ювілей, Ігор Суркіс не може дозволити провал команди в єврокубках та чемпіонаті.

"Я думаю... якщо "Динамо" не потрапить у груповий турнір Ліги конференцій, буде зміна тренера", - наголосив Співаковський.

Єврокубковий шлях "Динамо"

У 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій на динамівців чекає протистояння з азербайджанським "Карабахом". Матчі відбудуться 6 та 13 серпня.

У разі успіху, кияни за право зіграти в групі позмагаються з переможцем пари "Твенте" - ДАК 1904.

Раніше ми повідомляли, де і коли відбудуться матчі "Динамо" та "Карабаху" у відборі до Ліги конференцій.

Теги: Футбол Сергій Ребров Динамо
Головні матчі
Ліга конференцій 6 серпня 20:00
Динамо - : - Карабах
УПЛ. 2-й тур 8 серпня 13:00
Чорноморець - : - Колос
УПЛ. 2-й тур 8 серпня 15:30
Лівий Берег - : - Кудрівка
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