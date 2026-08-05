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Футбол 05 августа 2026 · 15:02

Возвращение в "Динамо": президент киевлян разговаривал с Ребровым

Экстренер сборной Украины отказался возглавить столичный клуб, имея "конкретные" предложения
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Возвращение в "Динамо": президент киевлян разговаривал с Ребровым
Ребров ранее уже возглавлял "Динамо" (Фото: ФК "Динамо")

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров имел возможность во второй раз возглавить "Динамо". Однако специалист ответил отказом президенту "бело-синих" Игорю Суркису.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на новый выпуск YouTube-проекта "ТаТоТаке".

Почему Ребров отказал "Динамо"

По информации журналиста Михаила Спиваковского, диалог между руководством "Динамо" и Сергеем Ребровым происходил сразу после освобождения от должности наставника национальной сборной.

Несмотря на выгодные финансовые предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии, специалист решил поставить тренерскую карьеру на паузу по семейным причинам.

"Сергей Станиславович хотел себя посвятить в тот момент небольшой творческой паузе, семье. У него родился сын, и у него не было в планах вообще заниматься тренерской деятельностью", – отметил Спиваковский.

Он также опроверг слухи, что Игорь Суркис уже провел срочную встречу с текущим тренером Костюком после вылета из квалификации Лиги Европы.

Юбилейный год и давление на руководство

По мнению Спиваковского, руководство киевлян сейчас переживает безумное давление из-за приближения 100-летнего юбилея клуба. Учитывая такой юбилей, Игорь Суркис не может разрешить провал команды в еврокубках и чемпионате.

"Я думаю... если "Динамо" не попадет в групповой турнир Лиги конференций, будет смена тренера", - подчеркнул Спиваковский.

Еврокубковый путь "Динамо"

В 3-м квалификационном раунде Лиги конференций динамовцев ждет противостояние с азербайджанским "Карабахом". Матчи пройдут 6 и 13 августа.

В случае успеха, киевляне за право сыграть в группе сразятся с победителем пары "Твенте" - ДАК 1904.

Ранее мы сообщали, где и когда пройдут матчи "Динамо" и "Карабаху" в отборе в Лигу конференций.

Теги: Футбол Сергей Ребров Динамо
Главные матчи
Лига конференций 6 августа 20:00
Динамо - : - Карабах
УПЛ. 2-й тур 8 августа 13:00
Черноморец - : - Колос
УПЛ. 2-й тур 8 августа 15:30
Левый Берег - : - Кудривка
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