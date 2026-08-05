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Футбол 05 августа 2026 · 14:10

Впервые за два года: Мудрик попал в заявку "Челси"

Лондонский клуб сыграет против "Ювентуса" в Гонконге в рамках предсезонной подготовки
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Впервые за два года: Мудрик попал в заявку "Челси"
Мудрик присоединился к "Челси" уже в Гонконге (Фото: Getty Images)

Михаил Мудрик попал в официальную заявку "Челси" впервые с 2024 года. Товарищеский матч против туринского "Ювентуса" украинский вингер начнет на скамейке запасных.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу "Челси" в Instagram.

Мудрик в резерве и стартовые одиннадцать

Украинский полузащитник будет ждать своего шанса выйти на поле в течение игры. При этом в заявку не попали звезды "аристократов" - Коул Палмер и Ливай Колвилл.

С первых минут Хаби Алонсо выпустит следующий состав:

  • Вратарь: Роберт Санчес;
  • Защитники: Палестра, Тосин Адарабиойо, Уэсли Фофана, Йоррел Хато;
  • Полузащитники: Махди Николл-Джазули, Мойсес Кайседо, Джованни Кендо.
  • Нападающие: Жоау Педру, Джейми Гиттенс, Дэнни Уэлбек.

При этом главный тренер "синих" накануне говорил, что Михаил может сыграть против туринцев. Однако, отметил Алонсо, украинец не готов отыграть 90 минут.

"Его включили в заявку, следовательно, он может сыграть. Он тренировался вчера, приехав прямо из аэропорта в гостиницу. Так что вчерашний день был больше посвящен ощущениям и эмоциям - возвращению в команду, чтобы оценить уровень физической формы", - отметил испанский специалист.

Ротация и важность подготовки

Игра против туринского гранда является важным этапом подготовки "Челси" к старту нового официального сезона под руководством испанского вождя.

Отметим, что на позиции Мудрика матч начнет Джейми Гиттенс. Контрольный матч "Челси" - "Ювентус" начнется в 14:30 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что "Челси" объявил о трансфере Джордана Гендерсона - но английский полузащитник не попал в заявку на игру.

Теги: Футбол Челси
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