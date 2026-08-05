Вперше за два роки: Мудрик потрапив в заявку "Челсі"

Михайло Мудрик увійшов до офіційної заявки "Челсі" вперше з 2024 року. Товариський матч проти туринського "Ювентуса" український вінгер розпочне на лаві запасних.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку "Челсі" в Instagram .

Мудрик у резерві та стартова одинадцятка

Український півзахисник чекатиме на свій шанс вийти на поле впродовж гри. При цьому до заявки не потрапили зірки "аристократів" - Коул Палмер та Лівай Колвілл..

З перших хвилин Хабі Алонсо випустить наступний склад:

Воротар: Роберт Санчес;

Роберт Санчес; Захисники: Палестра, Тосин Адарабіойо, Веслі Фофана, Йоррел Хато;

Палестра, Тосин Адарабіойо, Веслі Фофана, Йоррел Хато; Півзахисники: Махді Ніколл-Джазулі, Мойсес Кайседо, Джованні Кенда.

Махді Ніколл-Джазулі, Мойсес Кайседо, Джованні Кенда. Нападники: Жоау Педру, Джеймі Гіттенс, Денні Велбек.

При цьому головний тренер "синіх" напередодні казав, що Михайло може зіграти проти туринців. Проте, зазначив Алонсо, українець не готовий відіграти 90 хвилин.

"Його включили до заявки, отже, він може зіграти. Він тренувався вчора, приїхавши прямо з аеропорту до готелю. Тож учорашній день був більше присвячений відчуттям та емоціям - поверненню до команди, щоб оцінити рівень фізичної форми", - зазначив іспанський фахівець.

Ротація та важливість підготовки

Гра проти туринського гранда є важливим етапом підготовки "Челсі" до старту нового офіційного сезону під орудою іспанського керманича.

Зазначимо, що на позиції Мудрика матч розпочне Джеймі Гіттенс. Контрольний матч "Челсі" - "Ювентус" розпочнеться о 14:30 за київським часом.