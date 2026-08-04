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Футбол 04 серпня 2026 · 14:20

Гратиме з Мудриком: "Челсі" оголосив про трансфер Джордана Гендерсона

36-річний англійський півзахисник приєднався до лондонського клубу у статусі вільного агента
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гратиме з Мудриком: "Челсі" оголосив про трансфер Джордана Гендерсона
36-річний хавбек став черговим підсиленням для "Челсі" (Фото: chelseafc)

"Челсі" офіційно оголосив про підписання досвідченого англійського півзахисника Джордана Гендерсона. 36-річний хавбек перейшов до табору "синіх" у статусі вільного агента.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Челсі".

Легендарний етап у "Ліверпулі" та міжнародний досвід

Гендерсон є вихованцем "Сандерленда", проте найбільшу славу здобув у складі "Ліверпуля", кольори якого захищав з 2011-го року. У мерсисайдському клубі півзахисник провів 492 матчі, ставши капітаном та справжнім символом команди.

Разом із "червоними" Гендерсон здобув 8 трофеїв - перемога в Лізі чемпіонів, титул чемпіона АПЛ, Кубок Англії, Кубок англійської ліги (двічі), суперкубок УЄФА, суперкубок Англії та Клубний чемпіонат світу.

На міжнародному рівні хавбек має у своєму доробку понад 80 матчів за збірну Англії, у складі якої регулярно виступав на чемпіонатах світу та Європи.

Статистика минулого сезону та новий виклик

Після виступів за саудівський "Аль-Іттіфак" півзахисник повернувся до Англії, де захищав кольори "Брентфорда". У сезоні-2025/26 Гендерсон відіграв 32 матчі в АПЛ, у яких відзначився 1 голом та 3 результативними передачами.

Тепер досвідчений англієць має додати стабільності та лідерських якостей оновленій півзахисній лінії лондонського "Челсі".

Раніше ми повідомляли, що "Манчестер Сіті" збирається переманити лідера "Челсі".

Теги: Футбол Челси
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