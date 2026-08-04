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Футбол 04 серпня 2026 · 09:50

Гучні імена беруться до справи: де і коли дивитись матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

На цьому етапі футбольних вболівальників чекає кілька доволі статусних протистоянь
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гучні імена беруться до справи: де і коли дивитись матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
На шляху до основного етапу ЛЧ командам лишилось подолати два раунди відбору (Фото: UEFA)

У вівторок, 4 серпня, стартує 3-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. На цьому етапі між собою зіграють 10 пар команд, серед яких вже вистачає статусних клубів - зокрема, "Ліон" та "Олімпіакос".

Про повний розклад матчів цього етапу відбору до Ліги чемпіонів - розповідає Sport RBC.UA.

Що треба знати про 3-й раунд кваліфікації

До цього етапу потрапили 20 команд (шість з яких вперше зіграють у відборі). Саме з цього етапу стартуватимуть наступні команди зі шляху представників ліг - "Олімпіакос", "Неймеген", "Юніон Сент-Жилуа", "Буде-Глімт", "Спарта" (Прага) та "Ліон".

Ці команди були поділені на 10 пар. Переможця в кожній парі визначать за підсумками двохматчевого протистояння. 10 команд-переможців пройдуть до четвертого (плей-оф) кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

А переможені команди потраплять або напряму до основного етапу Ліги Європи (представники шляху представників ліг), або зіграють в плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи (представники шляху чемпіонів).

За перемогу команда отримає одне очко до Таблиці коефіцієнтів країни, за нічию - 0.5. До рейтингу клубів учасники третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів отримають 3.0 бала.

Перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудуться 4-5 серпня 2026-го року. Матчі у відповідь відбудуться 11-го серпня 2026-го року.

Повний розклад матчів 3-го раунду

  • 4 серпня, 19:00. "М'єльбю" (Швеція) - Слован (Словаччина). Матч-відповідь - 11 серпня, 20:15.
  • 4 серпня, 19:00. "Арарат-Вірменія" (Вірменія) - "Целє" (Словенія). Матч-відповідь - 11 серпня, 20:15.
  • 4 серпня, 20:30. "Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль) - "Црвена Звезда" (Сербія). Матч-відповідь - 11 серпня, 20:00.
  • 4 серпня, 20:30. "Левські" (Болгарія) - "Кайрат" (Казахстан). Матч-відповідь - 11 серпня, 17:00.
  • 4 серпня, 21:00. "Динамо" Загреб (Хорватія) - "Каунас Жальгіріс" (Литва). Матч-відповідь - 11 серпня, 19:00.
  • 4 серпня, 21:00. "Спарта" (Чехія) - "Ліон" (Франція). Матч-відповідь - 11 серпня, 21:00.
  • 4 серпня, 21:00. "Юніон Сент-Жиллуа" (Бельгія) - "Буде-Глімт" (Норвегія). Матч-відповідь - 11 серпня, 18:00.
  • 4 серпня, 21:00. "Олімпіакос" (Греція) - "Неймеген" (Нідерланди). Матч-відповідь - 11 серпня, 19:30.
  • 5 серпня, 19:30. "Орхус" (Данія) - "Сабах" (Азербайджан). Матч-відповідь - 11 серпня, 18:00.
  • 5 серпня, 21:00. "Фенербахче" (Туреччина) - "Штурм" (Австрія). Матч-відповідь - 11 серпня, 20:30.

Де дивитись матчі 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ

В Україні офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів є OTT-сервіс Megogo. Але всі матчі на сервісі почнуть транслювати, починаючи з наступного, 4-го, кваліфікаійного раунду.

На жаль, офіційно матчі 3 кваліфікаційного раунду ЛЧ подивитись в Україні буде неможливо. Але деякі ігри сервіс Megogo буде транслювати для інших країн. Серед таких матчів - "Левські" - "Кайрат", "Динамо" Загреб - "Каунас Жальгіріс" та "Орхус" - "Сабах".

Раніше ми повідомляли, що "Динамо" Київ дізналось свого можливого суперника в плей-офф Ліги конференцій.

Теги: Футбол
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