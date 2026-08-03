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Футбол 03 серпня 2026 · 15:22

Стало відомо, з ким може зіграти "Динамо" в плей-офф Ліги конференцій: результати жеребкування

Але спочатку треба пройти "Карабах"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Стало відомо, з ким може зіграти "Динамо" в плей-офф Ліги конференцій: результати жеребкування
У киян немає простих шляхів (фото: ФК "Динамо")

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулася церемонія жеребкування раунду плей-офф Ліги конференцій. Свого потенційного суперника отримали і володарі Кубка України.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Суперник для киян

За підсумками жеребкування потенційним суперником команди Ігоря Костюка став переможець пари "Твенте" (Нідерланди) – "ДАК 1904" (Словаччина).

Матчі раунду плей-офф кваліфікації відбудуться 20 та 27 серпня.

Шлях до плей-офф

Втім, детально розмірковувати про поєдинки завершального раунду перед основним етапом Ліги конференцій ще зарано. Адже, щоб потрапити туди, треба пройти азербайджанський "Карабах" у третьому колі відбору.

Поєдинки цієї стадії відбудуться 6 та 13 серпня. Згідно з регламентом, першу зустріч "Динамо" проведе у статусі номінальних господарів у польському Любліні. Матч-відповідь пройде в Баку.

Якщо кияни програють "Карабаху", вони остаточно припинять виступи в єврокубковій кампанії-2026/27.

Раніше стало відомо, що грецький "Олімпіакос" викреслив Романа Яремчука з планів на Лігу чемпіонів.

Теги: Динамо Футбол Ліга конференцій УЄФА
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