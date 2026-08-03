"Динамо" отримає непростого суперника у Лізі конференцій: УЄФА визначив 4 варіанти

Київське "Динамо" дізналося можливих опонентів у раунді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. УЄФА вже сформував підгрупи перед офіційною процедурою жеребкування, яка відбудеться сьогодні в Ньоні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Бонус від рейтингу азербайджанців

Після вильоту з Ліги Європи від грецького ПАОКа "Динамо" вимушене продовжувати єврокубковий шлях у Лізі конференцій. У третьому раунді відбору підопічні Ігоря Костюка зіграють проти азербайджанського "Карабаха". Матчі відбудуться 6 та 13 серпня.

Якщо "біло-сині" пройдуть азербайджанців, вони потраплять у плей-офф раунд турніру, де битимуться безпосередньо за путівку до основного раунду ЛК.

Під час жеребкування раунду плей-офф пара "Динамо" – "Карабах" буде у статусі "сіяної". Це стало можливим завдяки високому клубному рейтингу саме азербайджанського колективу (42.750 проти 17.500 у динамівців).

Чотири шляхи до основного турніру

УЄФА оприлюднив звужений список потенційних суперників. До нього увійшли такі варіанти:

"Хетафе" (Іспанія)

Переможець пари "Твенте" (Нідерланди) – "ДАК 1904" (Словаччина)

Переможець пари "Бейтар" (Ізраїль) – "Аустрія" (Австрія)

Клуб, який програє у протистоянні "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) – ЦСКА (Болгарія)

Матчі раунду плей-офф кваліфікації відбудуться 20 та 27 серпня.

Жеребкування фінального етапу відбору пройде в понеділок, 3 серпня, у Ньоні. Початок процедури – о 15:00 за київським часом. Трансляція наживо буде доступна на офіційному сайті УЄФА.