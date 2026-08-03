"Динамо" отримає непростого суперника у Лізі конференцій: УЄФА визначив 4 варіанти

Київське "Динамо" дізналося можливих опонентів у раунді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. УЄФА вже сформував підгрупи перед офіційною процедурою жеребкування, яка відбудеться сьогодні в Ньоні.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Після вильоту з Ліги Європи від грецького ПАОКа "Динамо" вимушене продовжувати єврокубковий шлях у Лізі конференцій. У третьому раунді відбору підопічні Ігоря Костюка зіграють проти азербайджанського "Карабаха". Матчі відбудуться 6 та 13 серпня.
Якщо "біло-сині" пройдуть азербайджанців, вони потраплять у плей-офф раунд турніру, де битимуться безпосередньо за путівку до основного раунду ЛК.
Під час жеребкування раунду плей-офф пара "Динамо" – "Карабах" буде у статусі "сіяної". Це стало можливим завдяки високому клубному рейтингу саме азербайджанського колективу (42.750 проти 17.500 у динамівців).
УЄФА оприлюднив звужений список потенційних суперників. До нього увійшли такі варіанти:
Матчі раунду плей-офф кваліфікації відбудуться 20 та 27 серпня.
Жеребкування фінального етапу відбору пройде в понеділок, 3 серпня, у Ньоні. Початок процедури – о 15:00 за київським часом. Трансляція наживо буде доступна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше стало відомо, що грецький "Олімпіакос" викреслив Романа Яремчука з планів на Лігу чемпіонів.