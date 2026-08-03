"Динамо" получит непростого соперника в Лиге конференций: УЕФА определил 4 варианта

Киевское "Динамо" узнало возможных оппонентов в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. УЕФА уже сформировал подгруппы перед официальной процедурой жеребьевки, которая состоится сегодня в Ньоне.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
После вылета из Лиги Европы от греческого ПАОКа "Динамо" вынуждено продолжать еврокубковый путь в Лиге конференций. В третьем раунде отбора подопечные Игоря Костюка сыграют против азербайджанского "Карабаха". Матчи пройдут 6 и 13 августа.
Если "бело-синие" пройдут азербайджанцев, они попадут в плей-офф раунд турнира, где будут сражаться непосредственно за путевку в основной раунд ЛК.
Во время жеребьевки раунда плей-офф пара "Динамо" – "Карабах" будет в статусе "сеяной". Это стало возможным благодаря высокому клубному рейтингу азербайджанского коллектива (42.750 против 17.500 у динамовцев).
УЕФА обнародовал сокращенный список потенциальных соперников. В него вошли следующие варианты:
Матчи раунда плей-офф квалификации пройдут 20 и 27 августа.
Жеребьевка финального этапа отбора пройдет в понедельник, 3 августа, в Ньоне. Начало процедуры – в 15:00 по киевскому времени. Трансляция вживую будет доступна на официальном сайте УЕФА.
Ранее стало известно, что греческий "Олимпиакос" вычеркнул Романа Яремчука из планов Лиги чемпионов.