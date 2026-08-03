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Футбол 03 августа 2026 · 12:21

"Динамо" получит непростого соперника в Лиге конференций: УЕФА определил 4 варианта

Киевляне вошли в список сеяных перед жеребьевкой плей-офф благодаря рейтингу соперника
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Динамо" получит непростого соперника в Лиге конференций: УЕФА определил 4 варианта
"Динамо" попытается пробиться в еврокубковую осень (фото: ФК "Динамо")

Киевское "Динамо" узнало возможных оппонентов в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. УЕФА уже сформировал подгруппы перед официальной процедурой жеребьевки, которая состоится сегодня в Ньоне.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Бонус от рейтинга азербайджанцев

После вылета из Лиги Европы от греческого ПАОКа "Динамо" вынуждено продолжать еврокубковый путь в Лиге конференций. В третьем раунде отбора подопечные Игоря Костюка сыграют против азербайджанского "Карабаха". Матчи пройдут 6 и 13 августа.

Если "бело-синие" пройдут азербайджанцев, они попадут в плей-офф раунд турнира, где будут сражаться непосредственно за путевку в основной раунд ЛК.

Во время жеребьевки раунда плей-офф пара "Динамо" – "Карабах" будет в статусе "сеяной". Это стало возможным благодаря высокому клубному рейтингу азербайджанского коллектива (42.750 против 17.500 у динамовцев).

Четыре пути в основной турнир

УЕФА обнародовал сокращенный список потенциальных соперников. В него вошли следующие варианты:

  • "Хетафе" (Испания)
  • Победитель пары "Твенте" (Нидерланды) – "ДАК 1904" (Словакия)
  • Победитель пары "Бейтар" (Израиль) – "Аустрия" (Австрия)
  • Клуб, проигрывающий в противостоянии "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – ЦСКА (Болгария)

Матчи раунда плей-офф квалификации пройдут 20 и 27 августа.

Жеребьевка финального этапа отбора пройдет в понедельник, 3 августа, в Ньоне. Начало процедуры – в 15:00 по киевскому времени. Трансляция вживую будет доступна на официальном сайте УЕФА.

Ранее стало известно, что греческий "Олимпиакос" вычеркнул Романа Яремчука из планов Лиги чемпионов.

Теги: Футбол Лига конференций УЕФА Динамо УЕФА
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