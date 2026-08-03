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Бокс 03 августа 2026 · 13:16

Хижняк после триумфа в Саудовской Аравии назвал сроки чемпионского боя

Олимпийский чемпион рассказал о поддержке Усика и реакции свергнутого соперника
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Хижняк после триумфа в Саудовской Аравии назвал сроки чемпионского боя
Александр Хижняк (фото: usyk17.promotions)

Украинский боксер Александр Хижняк прокомментировал свою очередную яркую победу на профессиональном ринге. Олимпийский чемпион рассказал о закулисье масштабного вечера бокса в Эр-Рияде, роли Александра Усика в своем успехе, а также поделился чемпионскими амбициями.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Хижняка официальному сайту Федерации бокса Украины.

Триумф при поддержке Усика

Хижняк поделился впечатлениями от выступления на грандиозном вечере бокса в Саудовской Аравии, где одержал очередную досрочную победу . По словам боксера, важную роль в организации поединка сыграла команда Александра Усика и промоушн Usyk 17 Promotions.

Александр отметил, что Усик лично поддерживал его на протяжении всего турнира, посетив раздевалку еще перед выходом в ринг.

"Перед боем он зашел ко мне в раздевалку, поддержал, и я чувствовал его внимание на протяжении всего вечера. Он для меня не только большой чемпион, но и искренний, близкий человек. Я благодарен ему за поддержку, помощь, человечность и преданность", - подчеркнул Хижняк.

Кроме того, украинский боксер рассказал, что сам болел за Энтони Джошуа в его поединке. Также его симпатии на стороне Эй Джея и в потенциальном противостоянии против Тайсона Фьюри.

Путь к чемпионству

Несмотря на скорейшее завершение боя, Хижняк отдал должное своему оппоненту – опытному Ленни Патрачу. Украинский чемпион признался, что после поединка соперник лично написал ему в социальных сетях, выразив уважение и сделав смелый прогноз.

"Мне написал Ленни Патрач, поблагодарил за поединок и сказал, что ему было приятно боксировать с Олимпийским чемпионом. Он написал, что уверен: менее чем через два года я стану чемпионом мира", - рассказал украинский боксер.

Сейчас Хижняк уже вернулся в Полтаву и практически без отдыха возобновил тренировочный процесс. Боксер уверен, что вместе с сильной командой сможет в ближайшее время выйти на бой за полноценный титул чемпиона мира в профессионалах.

Ранее мы сообщили, что украинский непобежденный боксер сразится за титул WBO.

Теги: Александр Усик Бокс
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