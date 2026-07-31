7 интриг перед новым сезоном УПЛ

Комментатор Кирилл Круторогов в авторской колонке для Sport RBC.UA делится своими ожиданиями от нового сезона УПЛ.
Безусловно, четвертая позиция киевской команды в прошлом розыгрыше чемпионата – большой, вопиющий провал. Спасло сезон для нее только получение Кубка – это плюс трофей и путевка в Лигу Европы.
На мой взгляд, состав Динамо однозначно способен бороться если не за золото (но и это возможно), то за второе место УПЛ. К тому же ежегодно в квалификационных циклах евротурниров есть немало команд с более скромными составами, которые выбивают ощутимых фаворитов и сенсационно пробиваются на этапы лиг. Ростер Динамо кажется вполне вполне играть если не в основном раунде Лиги Европы, то Лиги конференций точно, еще и претендовать на плейоф.
НО содержание и качество игры киевлян делают их неконкурентными даже там, что удивляет и разочаровывает.
Состав киевского "Динамо" перед матчем с ПАОК (фото: ФК "Динамо" Киев)
Более того, Лига конференций может даже мешать динамовцам лучше выступить в УПЛ, так что если пройти Карабах не удастся, возможно, для них это будет даже плюсом. Как ни парадоксально это не звучало бы. Хотя это и не решит их проблемы.
Динамо обязано выступить в чемпионате лучше, чем в прошлом сезоне. Их болельщики заслуживают этого. Но есть ощущение, что их турнирным максимумом будет разве что третье место, что вряд ли можно будет считать прогрессом.
Горняки ощутимо превосходят конкурентов в УПЛ по всем критериям. Хотя нельзя утверждать, что их выступление в прошлом сезоне было таким убедительным и феерическим за игрой. Но золото получили, так что задание выполнили.
Кампания Лиги конференций, еще и столь продолжительная, из-за условий логистики накладывала свои отпечатки на внутренние турниры – команда была истощена в первую очередь морально (как и любые люди с дороги, а Шахтер по сути жил в пути), переключаться давалось не просто.
"Шахтер" провел качественные спарринги в межсезонье (фото: ФК "Шахтер")
Однако в этом сезоне горняки будут играть в турнире мечты – в Лиге чемпионов, и, не сомневаюсь, с момента получения прямой путевки мысленно все время находятся уже там. Команда, конечно, будет прилагать усилия, чтобы проявить себя в ЛЧ, легионеры будут стремиться показать себя там и с эгоистической точки зрения также, чтобы продать себя – очевидно, результаты будут даваться не просто, потому что все соперники классного уровня, и это будет однозначно сказываться на выступлении команды в чемпионате.
Плюс – все та же трудная логистика. И именно это и исключительно это могут помешать Шахтеру стать чемпионами в следующем сезоне УПЛ.
Житомирская команда под руководством Руслана Ротаня прогрессирует за игрой, летом удалось стабилизировать состав – попрощаться с неподходящими и точечно усилиться. На бумаге волки реально способны завоевать очки в матчах с каждым соперником в УПЛ. И не выход в основной раунд Лиги конференций, еще и на контрасте с участием Шахтера в ЛЧ может им существенно помочь.
"Полесье" рано выбыло из еврокубковой борьбы (фото: ФК "Полесье")
Итоговая вторая ступенька также станет свидетельством продолжения прогресса в получении результатов, но по ощущению они попытаются бросить вызов Шахтеру в борьбе за чемпионство.
ЛНЗ в прошлом сезоне откровенно удивил всех, добыв серебро, долгое время претендуя даже на золото. Черкасцы выдали ровное и стабильное выступление на максимально длинной дистанции. И в межсезонье, кажется, слабее не стали.
ЛНЗ был близок к чуду в матчах с "Гентом" (фото: ФК ЛНЗ)
Матчи против "Гента" в Лиге конференций, несмотря на итоговое поражение в серии пенальти, не разочаровали, а, скорее, заслужили комплименты. И есть ощущение, что ЛНЗ способно выдавать на худший футбол в чемпионате, чем тот, что был в прошлом сезоне.
Так ли это? Также хорошая интрига. Потому что тогда конкуренция как минимум серебро-бронзу будет очень интересной.
"Металлист 1925" превратился в "Харьков", клуб показывает классную работу в целом в плане селекции и маркетинга, остается лишь получить турнирные результаты. И пока в этом плане харьковчане кажутся большой загадкой.
По составу и условиям у них есть все для того, чтобы претендовать по меньшей мере на бронзу, хотя в прошлом сезоне было слишком много прагматизма в игре, причем такого, который в отличие от ЛНЗ не удалось конвертировать в стабильные очки.
"Карпаты" с тренером Франом Фернандесом в прошлом сезоне сначала побуксовали, а затем завелись. В межсезонье к команде присоединились игроки, прошедшие академии "Реала", "Атлетико", "Реал Сосьедада" и "Барселоны".
Да, пожалуй, не за свой феерический футбол они в конце концов оказались в нашем чемпионате, но их школа и опыт вполне могут сказаться и принести пользу львовской команде. За этим тоже интересно будет посмотреть.
Матвей Пономаренко начал играть за первую команду "Динамо" из зимы, забивал почти каждый матч и стал лучшим бомбардиром всего сезона. У него действительно большой потенциал, он способен забивать еще больше и заслуживает играть в топ-лиге уже скоро. Но интересно, как парень пройдет испытание медными трубами – когда о нем много говорят, сватают в именитые клубы, а он подписывает новый контракт с киевлянами, вероятно, на более выгодных условиях, что может расслаблять.
Матвей Пономаренко (фото: ФК "Динамо" Киев)
Если с ним этого не случится, думаю, Пономаренко по примеру Довбика сезона 2022-23 способен забить более 20 голов и уехать за границу следующим летом.
17-летний Бруниньо - новичок "Шахтера" уже в спаррингах успел показать классную игру, забил немало голов и кажется тем, кто может стать новым Кевином или даже Виллианом, с которым его сравнивают за внешность. Даже в этом возрасте он вполне способен наделать шум в УПЛ. Посмотрим, сможет ли.