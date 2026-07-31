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Футбол 31 июля 2026 · 00:22

С высоко поднятой головой: ЛНЗ проиграл "Генту" и выбыл из Лиги конференций

После двух "сухих" матчей судьбу этого противостояния решила серия пенальти
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
С высоко поднятой головой: ЛНЗ проиграл "Генту" и выбыл из Лиги конференций
Черкасский клуб сдерживал давление опытного соперника все 120 минут (Фото: fc-lnz.com)

Черкасский ЛНЗ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций уступил "Генту". Судьбу матча решила серия пенальти, где точнее были именно хозяева.

О ходе матча и финале еврокубковой кампании ЛНЗ рассказывает Sport RBC.UA.

Черкасский клуб второй раз выдал почти образцовый перформанс в защите и не пропустил с игры. В атаке же команде Виталия Пономарева не хватило удачи и мастерства, чтобы реализовать хотя бы один из моментов.

Лига конференций. 2-й раунд квалификации. Ответный матч

"Гент" (Гент, Бельгия) – ЛНЗ (Черкассы, Украина) – 0:0 (4:2 по пенальти)

Стартовый состав черкасчан:

Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Горин, Пасич - Рябов, Дидык, Якубу - Кузык, Дэвид, Ассинор.

Запасные: Дайко, Доник, Кравчук, Кителла, Ледвой, Микитишин, Пастух, Самойленко, Смотрицкий, Таллес, Твердохлеб, Цара.

Контроль бельгийцев, моменты ЛНЗ

Хозяева матча не стали допускать ошибок первого матча, но с самого начала взяли мяч под контроль. Впрочем, свисток на перерыв показал, что больше моментов у ворот соперников создал именно украинский клуб. Свои моменты имели Ассинор, Дэвид, Якубу и Пасич.

Впрочем, самым опасным был момент у ворот Паламарчука. Вергара пытался головой переправить мяч после углового с левого фланга от Араужу. Но мяч пролетел над воротами.

Четыре тайма без голов

Вторая половина матча началась с моментов от "Гента", Впрочем, ударам Ван дер Гейдена и Дина также не хватило точности. Да и вообще ЛНЗ действовал в обороне почти безошибочно.

И именно такая надежная защита привела к тому, что за 180 минут ни одна из команд так и не смогла забить. Хотя на последних минутах героем Черкасс мог стать Микитишин. Однако его удару не хватило сил – и с ним без проблем справился Руф.

Бельгийский пресс

В экстра-таймах роли команд окончательно определились - "Гент" исключительно атаковал, ЛНЗ исключительно защищался, иногда по несколько минут не имея возможности даже выбить мяч.

Но надежная игра защитников и последний рубеж в лице Паламарчука не подвели - и судьба этого матча должна была решить серия пенальти.

Хладнокровие бельгийцев

В серии пенальти класс исполнителей "Гента" все же сказался - бельгийцы безошибочно выполнили четыре удара. А вот в ЛНЗ с отметки промахнулись Твердохлеб и Кузык.

С ударом Егора справился вратарь "Гента". А Денис Кузык запустил ракету в поперечину. К сожалению, на этом еврокубковая кампания черкасского клуба остановилась.

Ранее мы сообщали, что выступления в еврокубках в этом году также прекратило "Полесье". А вот "Динамо", даже несмотря на вылет из Лиги Европы, еще может сразиться за евроосень.

Теги: Футбол Лига конференций УЕФА ЛНЗ
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Лига Европы Матч завершено
ПАОК 2:0 Динамо
Лига конференций Матч завершено
Гент 0:0 ЛНЗ
Лига конференций Матч завершено
Копенгаген 2:1 Полесье
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