"Полесье" потерпело досадное поражение от "Копенгагена" и выбыло из Лиги конференций

Ход матча "Копенгаген" – "Полесье"

Украинский представитель в еврокубках с первых минут прижал соперника к его воротам. Игроки "Полесья" искали свой шанс у ворот соперника, однако до по-настоящему опасных ударов дело не доходило.

"Копенгаген" выдержал стартовое давление житомирян и начал выходить в атаку. Один из немногих эпизодов завершился контратакой из-за левого фланга, Майсурадзе не успел за Робертом и ушел в совершенно ненужный подкат. Как следствие – пенальти.

Эльюнусси с отметки покатил мяч низом по центру, а Георгий Бущан полетел в левый от себя угол. "Полесье" ответило вкусным ударом от потащившего Котарский Федора, а попытка Андриевского с рикошетом от соперника с линии штрафной площадки тоже не создала особых проблем для хозяев.

Руслан Бабенко против игроков "Копенгагена" (фото: ФК "Полесье")

Едва начался второй тайм, как Ник Сузуки сорвал Игорю Краснопиру выход лицом к лицу с голкипером "Копенгагена". Арбитр трактовал это как фол последней надежды и показал японцу красную карточку.

В меньшинстве "Копенгаген" начал играть еще более организованно. На 55-й минуте "Полесье" подало свой 10-й угловой в матче, тогда как хозяева вообще не имели таких стандартов сегодня. "Полесье" увлеклось построением атаки, но упустило контратаку хозяев, которая завершилась точным ударом от Роберта - 2:0.

Руслан Ротань в помощь Игорю Краснопиру бросил Николая Гайдучика и Александра Филиппова. Супернасыщенная атака "Полесья" продолжала бить по воротам "Копенгагена", но даже если удавалось обойти насыщенную защиту соперника, подводила меткость.

За 30 секунд до конца Борис Крушинский отважился на дальний удар и мяч с рикошетом от газона долетел до ворот "Копенгагена". Но спастись от поражения "Полесье" уже не успело.

Наконец, финальный свисток зафиксировал победу "Копенгагена" со счетом 2:1. Общий итог двух матчей – 5:3 в пользу датчан.

"Полесье" в еврокубках

Таким образом, самым успешным сезоном в еврокубках для житомирского клуба остается кампания 2025/2026, когда они прошли "Санта-Колому" из Андорры и венгерский "Пакш", однако в последнем раунде в двух матчах проиграли итальянской "Фиорентине".

В общем, это была третья попытка "Полесья" попасть в основной этап Лиги конференций. Теперь команда будет играть исключительно в чемпионате и Кубке Украины.