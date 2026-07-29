Украина подала апелляцию в CAS из-за решения МОК в отношении Олимпийского комитета России

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины совместно с Министерством молодежи и спорта приступил к процедуре обжалования в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне решения Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля 2026 года о восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР).

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление Национального олимпийского комитета Украины .

Апелляция в Лозанну и нарушение Олимпийской хартии

НОК Украины направил в CAS Заявление об апелляции (Statement of Appeal) 28 июля 2026 года. Этот шаг официально начал процедуру обжалования решения МОК о возобновлении прав Олимпийского комитета России.

По мнению украинского спортивного сообщества, решение исполкома МОК противоречиво, не учитывает сложившуюся практику CAS и игнорирует ключевые обстоятельства, которые в 2023 году стали основанием для приостановления членства российского комитета.

Причины иска и защита юрисдикции

Основным аргументом украинской стороны является преждевременность определения МОК без должной проверки устранения главных нарушений со стороны агрессора.

В частности, речь идет о незаконном вмешательстве в территориальную юрисдикцию НОК Украины - включении в структуру ОКР региональных спортивных организаций с временно оккупированных украинских территорий.

"Представление апелляции является важным шагом Украины в защите принципов Олимпийской хартии, международного права и территориальной целостности нашего государства в международной спортивной среде", - подчеркнули в НОК Украины.

В ведомстве подчеркнули, что намерение отстаивать интересы украинского спорта в международных судах остается несокрушимым.

Какие санкции отменил МОК

Напомним, что в начале июля 2026 года Международный олимпийский комитет полностью убрал свои рекомендации , которые ранее существенно ограничивали участие российских и белорусских атлетов в мировых турнирах.

Это решение фактически открыло путь для полноценного возвращения спортсменов из стран-агрессорок в мировое олимпийское движение.