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Сняли все ограничения: МОК официально вернул Россию в мировой спорт

18:24 07.07.2026 Вт
2 мин
Международный олимпийский комитет восстановил в правах ОКР и перевел ответственность на международные федерации
aimg Андрей Костенко
Сняли все ограничения: МОК официально вернул Россию в мировой спорт МОК снял все ограничения с России (фото: olympics.com)
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Международный олимпийский комитет (МОК) полностью упразднил свои прежние рекомендации по ограничению участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Кроме того, Исполнительный комитет организации официально снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшую с октября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное решение Международного олимпийского комитета.

Свобода действий для федераций и возвращение символики

Такой шаг МОК означает, что отныне никаких общих рекомендаций или защитных барьеров по отношению к россиянам не существует. Каждая отдельная международная федерация будет принимать решение о допуске атлетов из РФ самостоятельно и на любых условиях.

Соответственно, российские спортсмены получают право снова выступать под своей национальной символикой, а сама страна принимать у себя международные турниры с согласия профильных федераций.

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В оргкомитете мотивировали это решение началом квалификационного отбора на летние Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе, заявив о необходимости обеспечить "равный доступ" к стартам для всех без исключения атлетов. Правда, решение о том, позволят ли россиянам использовать свой флаг, гимн и цвета непосредственно на самих Олимпиадах, МОК примет отдельно и "в нужное время".

Условия кулуарного компромисса

Временный возврат статуса ОКР произошел после юридического анализа его структуры. Комитет МОК по правовым вопросам установил, что российская сторона выполнила главное требование – больше не включает в себя региональные спортивные организации, которые расположены на временно оккупированных территориях Украины и подпадают под юрисдикцию НОК Украины. РФ также документально подтвердила, что не ведет и не планирует там никакую деятельность.

Несмотря на масштабное ослабление, несколько ограничений все же остаются в силе:

  • Все российские атлеты перед возвращением на соревнования обязаны пройти многократное антидопинговое тестирование на основе оценки рисков.
  • МОК не будет проводить никаких мероприятий под своей эгидой на территории России.
  • Российские правительственные чиновники и государственные служащие не будут приглашены на олимпийские события организации.

В МОК особо подчеркнули, что восстановление статуса не означает снятия контроля. Если Олимпийский комитет России нарушит взятые на себя обязательства или попытается развернуть деятельность на территории Украины, Исполком МОК оставляет за собой право оперативно вернуть жесткие санкции.

Ранее мы сообщили, что ФИФА допустил Россию к новому чемпионату мира.

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