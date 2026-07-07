Зняли усі обмеження: МОК офіційно повернув Росію у світовий спорт

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повністю скасував свої колишні рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. Крім того, Виконавчий комітет організації офіційно зняв дискваліфікацію з Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з жовтня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне рішення Міжнародного олімпійського комітету .

Свобода дій для федерацій та повернення символіки

Такий крок МОК означає, що відтепер жодних загальних рекомендацій чи захисних бар'єрів щодо росіян не існує. Кожна окрема міжнародна федерація ухвалюватиме рішення про допуск атлетів із РФ самостійно і на будь-яких умовах.

Відповідно, російські спортсмени отримують право знову виступати під своєю національною символікою, а сама країна – приймати у себе міжнародні турніри за згодою профільних федерацій.

В оргкомітеті мотивували це рішення початком кваліфікаційного відбору на літні Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі, заявивши про необхідність забезпечити "рівний доступ" до стартів для всіх без винятку атлетів. Щоправда, рішення про те, чи дозволять росіянам використовувати свій прапор, гімн та кольори безпосередньо на самих Олімпіадах, МОК ухвалить окремо і "в належний час".

Умови кулуарного компромісу

Тимчасове повернення статусу ОКР відбулося після юридичного аналізу його структури. Комітет МОК із правових питань встановив, що російська сторона виконала головну вимогу – більше не включає до свого складу регіональні спортивні організації, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України та підпадають під юрисдикцію НОК України. РФ також документально підтвердила, що не веде і не планує там жодної діяльності.

Попри масштабне послаблення, кілька обмежень все ж залишаються чинними:

Усі російські атлети перед поверненням на змагання зобов'язані пройти посилене багаторазове антидопінгове тестування на основі оцінки ризиків.

МОК не проводитиме жодних заходів під власною егідою на території Росії.

Російські урядовці та державні службовці не будуть запрошені на олімпійські події організації.

У МОК окремо наголосили, що відновлення статусу не означає зняття контролю. Якщо Олімпійський комітет Росії порушить взяті на себе зобов'язання або спробує розгорнути діяльність на територіях України, Виконком МОК залишає за собою право оперативно повернути жорсткі санкції.