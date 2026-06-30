"Залишились лише руїни": олімпійська чемпіонка показала шокуюче відео
Російські війська знищили батьківський будинок легендарних українських біатлоністок, олімпійських чемпіонок сестер Віти та Валентини Семеренко. Внаслідок прямого влучання будівля перетворилася на руїни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Віти Семеренко.
"Тут жили мої спогади"
Титулована біатлоністка оприлюднила шокуючі кадри з місця трагедії, на яких видно повністю зруйновані стіни та знищене вщент подвір'я родинного маєтку. Російська авіабомба поцілила в дім 29 червня.
"Краснопілля. Мій дім. Моє дитинство. Моя історія. Саме тут я зробила свої перші кроки до біатлону. Саме сюди я привозила свої медалі, серед яких і олімпійське золото. Це був дім, де жили мої спогади, моя родина, моє життя. Сьогодні російські КАБи перетворили його на руїни", - написала Віта Семеренко.
Спортсменка наголосила, що ворогу не вдасться знищити її пам'ять про рідний дім.
"Вони можуть знищити стіни, але не зможуть знищити пам'ять, шлях, який я пройшла, і любов до рідного Краснопілля. За кожною такою руїною – воєнний злочин. І за кожен із них буде відповідальність", - переконана вона.
Відомо, що батьки сестер Семеренко раніше евакуювалися з прикордонного Краснопілля, тому внаслідок ворожої атаки ніхто з родини не постраждав.
Нагадаємо, Віта та Валентина Семеренко є золотими призерками зимових Олімпійських ігор 2014 року. Тоді вони виграли жіночу естафету у складі збірної України разом із Юлією Джимою та Оленою Підгрушною.
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