ua en ru
Вт, 30 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

"Залишились лише руїни": олімпійська чемпіонка показала шокуюче відео

13:24 30.06.2026 Вт
2 хв
Росіяни вщент зруйнували батьківський будинок зіркових українських біатлоністок Семеренко
aimg Андрій Костенко
"Залишились лише руїни": олімпійська чемпіонка показала шокуюче відео Віта та Валентина Семеренки (фото: facebook.com/valentina.semerenko)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Російські війська знищили батьківський будинок легендарних українських біатлоністок, олімпійських чемпіонок сестер Віти та Валентини Семеренко. Внаслідок прямого влучання будівля перетворилася на руїни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Віти Семеренко.

"Тут жили мої спогади"

Титулована біатлоністка оприлюднила шокуючі кадри з місця трагедії, на яких видно повністю зруйновані стіни та знищене вщент подвір'я родинного маєтку. Російська авіабомба поцілила в дім 29 червня.

"Краснопілля. Мій дім. Моє дитинство. Моя історія. Саме тут я зробила свої перші кроки до біатлону. Саме сюди я привозила свої медалі, серед яких і олімпійське золото. Це був дім, де жили мої спогади, моя родина, моє життя. Сьогодні російські КАБи перетворили його на руїни", - написала Віта Семеренко.

Спортсменка наголосила, що ворогу не вдасться знищити її пам'ять про рідний дім.

"Вони можуть знищити стіни, але не зможуть знищити пам'ять, шлях, який я пройшла, і любов до рідного Краснопілля. За кожною такою руїною – воєнний злочин. І за кожен із них буде відповідальність", - переконана вона.

Читайте також: Гучний скандал із прапором: Румунія виставила російських гімнасток з Кубка світу

Відомо, що батьки сестер Семеренко раніше евакуювалися з прикордонного Краснопілля, тому внаслідок ворожої атаки ніхто з родини не постраждав.

Нагадаємо, Віта та Валентина Семеренко є золотими призерками зимових Олімпійських ігор 2014 року. Тоді вони виграли жіночу естафету у складі збірної України разом із Юлією Джимою та Оленою Підгрушною.

Раніше ми повідомили, що ФІФА допустила Росію до нового чемпіонату світу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Биатлон
Новини
Шмигаль анонсував рішення для покращення ситуації зі світлом
Шмигаль анонсував рішення для покращення ситуації зі світлом
Аналітика
"Ніколи не був громадянином РФ": інтерв'ю з Геннадієм Трухановим
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна "Ніколи не був громадянином РФ": інтерв'ю з Геннадієм Трухановим