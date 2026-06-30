"Остались только руины": олимпийская чемпионка показала шокирующее видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Виты Семеренко .

"Тут жили мои воспоминания"

Титулованная биатлонистка обнародовала шокирующие кадры с места трагедии, на которых видны полностью разрушенные стены и уничтоженный до основания двор семейного поместья. Российская авиабомба попала в дом 29 июня.

"Краснополье. Мой дом. Мое детство. Моя история. Именно здесь я сделала свои первые шаги к биатлону. Именно сюда я привозила свои медали, среди которых и олимпийское золото. Это был дом, где жили мои воспоминания, моя семья, моя жизнь. Сегодня российские КАБы превратили его в руины", - написала Вита Семеренко.

Спортсменка подчеркнула, что врагу не удастся уничтожить ее память о родном доме.

"Они могут уничтожить стены, но не смогут уничтожить память, путь, который я проделала, и любовь к родному Краснополью. За каждой такой руиной – военное преступление. И за каждый из них будет ответственность", - убеждена она.

Известно, что родители сестер Семеренко ранее эвакуировались из пограничного Краснополья, поэтому в результате вражеской атаки никто из семьи не пострадал.

Напомним, Вита и Валентина Семеренко являются золотыми призерами зимних Олимпийских игр 2014 года. Тогда они выиграли женскую эстафету в составе сборной Украины вместе с Юлией Джимой и Еленой Пидгрушной.