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"Остались только руины": олимпийская чемпионка показала шокирующее видео

13:24 30.06.2026 Вт
2 мин
Россияне полностью разрушили родительский дом звездных украинских биатлонисток Семеренко
aimg Андрей Костенко
"Остались только руины": олимпийская чемпионка показала шокирующее видео Вита и Валентина Семеренко (фото: facebook.com/valentina.semerenko)
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Российские войска уничтожили родительский дом легендарных украинских биатлонисток, олимпийских чемпионок сестер Виты и Валентины Семеренко. В результате прямого попадания здание превратилось в руины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Виты Семеренко.

"Тут жили мои воспоминания"

Титулованная биатлонистка обнародовала шокирующие кадры с места трагедии, на которых видны полностью разрушенные стены и уничтоженный до основания двор семейного поместья. Российская авиабомба попала в дом 29 июня.

"Краснополье. Мой дом. Мое детство. Моя история. Именно здесь я сделала свои первые шаги к биатлону. Именно сюда я привозила свои медали, среди которых и олимпийское золото. Это был дом, где жили мои воспоминания, моя семья, моя жизнь. Сегодня российские КАБы превратили его в руины", - написала Вита Семеренко.

Спортсменка подчеркнула, что врагу не удастся уничтожить ее память о родном доме.

"Они могут уничтожить стены, но не смогут уничтожить память, путь, который я проделала, и любовь к родному Краснополью. За каждой такой руиной – военное преступление. И за каждый из них будет ответственность", - убеждена она.

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Известно, что родители сестер Семеренко ранее эвакуировались из пограничного Краснополья, поэтому в результате вражеской атаки никто из семьи не пострадал.

Напомним, Вита и Валентина Семеренко являются золотыми призерами зимних Олимпийских игр 2014 года. Тогда они выиграли женскую эстафету в составе сборной Украины вместе с Юлией Джимой и Еленой Пидгрушной.

Ранее мы сообщили, что ФИФА допустил Россию к новому чемпионату мира.

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