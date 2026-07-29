Україна подала апеляцію до CAS через рішення МОК щодо Олімпійського комітету Росії

Національний олімпійський комітет (НОК) України спільно з Міністерством молоді та спорту розпочав процедуру оскарження в Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від 7 липня 2026 року щодо поновлення прав Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву Національного олімпійського комітету України .

Апеляція до Лозанни та порушення Олімпійської хартії

НОК України направив до CAS Заяву про апеляцію (Statement of Appeal) 28 липня 2026-го року. Цей крок офіційно почав процедуру оскарження рішення МОК щодо поновлення прав Олімпійського комітету Росії.

На переконання української спортивної спільноти, рішення виконкому МОК є суперечливим, не враховує усталену практику CAS та ігнорує ключові обставини, які у 2023 році стали підставою для призупинення членства російського комітету.

Причини позову та захист юрисдикції

Основним аргументом української сторони є передчасність ухвали МОК без належної перевірки усунення головних порушень зі сторони агресора.

Зокрема, ідеться про незаконне втручання в територіальну юрисдикцію НОК України - включення до структури ОКР регіональних спортивних організацій із тимчасово окупованих українських територій.

"Подання апеляції є важливим кроком України у захисті принципів Олімпійської хартії, міжнародного права та територіальної цілісності нашої держави в міжнародному спортивному середовищі", - наголосили в НОК України.

У відомстві підкреслили, що намір відстоювати інтереси українського спорту в міжнародних судах залишається непохитним.

Які санкції скасував МОК

Нагадаємо, що на початку липня 2026 року Міжнародний олімпійський комітет повністю прибрав свої рекомендації, які раніше суттєво обмежували участь російських та білоруських атлетів у світових турнірах.

Це рішення фактично відкрило дорогу для повноцінного повернення спортсменів із країн-агресорок у світовий олімпійський рух.