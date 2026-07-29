Україна подала апеляцію до CAS через рішення МОК щодо Олімпійського комітету Росії

Національний олімпійський комітет (НОК) України спільно з Міністерством молоді та спорту розпочав процедуру оскарження в Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від 7 липня 2026 року щодо поновлення прав Олімпійського комітету Росії (ОКР).
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву Національного олімпійського комітету України.
НОК України направив до CAS Заяву про апеляцію (Statement of Appeal) 28 липня 2026-го року. Цей крок офіційно почав процедуру оскарження рішення МОК щодо поновлення прав Олімпійського комітету Росії.
На переконання української спортивної спільноти, рішення виконкому МОК є суперечливим, не враховує усталену практику CAS та ігнорує ключові обставини, які у 2023 році стали підставою для призупинення членства російського комітету.
Основним аргументом української сторони є передчасність ухвали МОК без належної перевірки усунення головних порушень зі сторони агресора.
Зокрема, ідеться про незаконне втручання в територіальну юрисдикцію НОК України - включення до структури ОКР регіональних спортивних організацій із тимчасово окупованих українських територій.
"Подання апеляції є важливим кроком України у захисті принципів Олімпійської хартії, міжнародного права та територіальної цілісності нашої держави в міжнародному спортивному середовищі", - наголосили в НОК України.
У відомстві підкреслили, що намір відстоювати інтереси українського спорту в міжнародних судах залишається непохитним.
Нагадаємо, що на початку липня 2026 року Міжнародний олімпійський комітет повністю прибрав свої рекомендації, які раніше суттєво обмежували участь російських та білоруських атлетів у світових турнірах.
Це рішення фактично відкрило дорогу для повноцінного повернення спортсменів із країн-агресорок у світовий олімпійський рух.
Раніше ми повідомляли, що дев'ять країн Європи вимагали позбавити МОК мільйонів євро за допомогу РФ.