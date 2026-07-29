Без права на помилку: де дивитись матч "Копенгаген" - "Полісся" в Лізі конференцій

У середу, 29 липня, "Полісся" зіграє матч-відповідь проти "Копенгагена" у межах другого кваліфікаційного раунду плейоф Ліги конференцій. Поразка в цьому матчі закінчить єврокубковий сезон для житомирського клубу.
Де та коли дивитися вирішальний матч українського клуба - розповідає Sport RBC.UA.
Поєдинок "Копенгаген" - "Полісся" розпочнеться о 20:00. Зустріч пройде на стадіоні "Паркен" у столиці Данії.
Головним арбітром гри буде чех Марек Радіна. До суддівської бригади також входять лайнсмени Каміл Хаєк і Петр Коталік, а також Даніель Вокоун в ролі резервного судді. VAR на цьому поєдинку не передбачений.
Чемпіонат України стартує лише цими вихідними, тож житомиряни не грали жодних офіційних ігор. Також команда Руслана Ротаня не проводила контрольні поєдинки.
А от "Копенгаген" встиг стартувати в чемпіонаті Данії між іграми проти "Полісся". В стартовому матчі столичний клуб переміг новачка чемпіонату "Люнгблю" з рахунком 3:2. На поле вийшов напіврезерв, який зміг перемогти, але зіткнувся із проблемами по ходу зустрічі.
Це, а також перебіг першої гри проти "Полісся" дарують надію на позитивний результат для українських фанатів.
"Полісся" між матчами встигло підписати контракти з трьома африканськими юніорами. Йдеться про 18-річних Данджуму Далінгу Джуніора і Мухаммада Абдулхакама Абдулкадіра з Нігерії, а також Аджея Реймонда з Гани. Вони мають підсилити резерв "вовків" в захисті, нападі та середній лінії відповідно.
Але якщо ці футболісти навряд чи вийдуть на поле в Данії, то "Копенгаген" між іграми встиг втратити одного з лідерів. Нападник Еліас Ашурі перебрався до США, де виступатиме за "Сан-Дієго".
Втім, оскільки Ашурі пропустив першу гру з "Поліссям", можна очікувати, що на газон стадіону "Паркен" вийдуть ті ж самі стартові склади, що і шість днів тому.
Поразка в цьому матчі означатиме кінець єврокубкової кампанії для будь-якої з команд. А от на переможця цієї чекатиме ще один суперник перед виходом до групи Ліги конференцій.
В разі успіху, черкаський клуб зустрінеться з переможцем пари "Дебрецен" (Угорщина) - "Пюнік" (Вірменія). Після першого матчу ближчими до перемоги є угорці (вони перемогли 1:0).
В Україні матч "Копенгаген" - "Полісся" доступний для перегляду на ОТТ-платформі MEGOGO для передплатників пакету "Спорт" або для власників всіх видів підписки "MEGOPACK".
Трансляція буде доступна на одному з каналів "MEGOGO Футбол" та у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".
Раніше ми розповідали, що сказав головний тренер "Полісся" Руслан Ротань після першого матчу з "Копенгагеном".