Без права на помилку: де дивитись матч "Копенгаген" - "Полісся" в Лізі конференцій

У середу, 29 липня, "Полісся" зіграє матч-відповідь проти "Копенгагена" у межах другого кваліфікаційного раунду плейоф Ліги конференцій. Поразка в цьому матчі закінчить єврокубковий сезон для житомирського клубу.

Де та коли дивитися вирішальний матч українського клуба - розповідає Sport RBC.UA .

Основні деталі матчу

Поєдинок "Копенгаген" - "Полісся" розпочнеться о 20:00. Зустріч пройде на стадіоні "Паркен" у столиці Данії.

Головним арбітром гри буде чех Марек Радіна. До суддівської бригади також входять лайнсмени Каміл Хаєк і Петр Коталік, а також Даніель Вокоун в ролі резервного судді. VAR на цьому поєдинку не передбачений.

Як команди грали між матчами

Чемпіонат України стартує лише цими вихідними, тож житомиряни не грали жодних офіційних ігор. Також команда Руслана Ротаня не проводила контрольні поєдинки.

А от "Копенгаген" встиг стартувати в чемпіонаті Данії між іграми проти "Полісся". В стартовому матчі столичний клуб переміг новачка чемпіонату "Люнгблю" з рахунком 3:2. На поле вийшов напіврезерв, який зміг перемогти, але зіткнувся із проблемами по ходу зустрічі.

Це, а також перебіг першої гри проти "Полісся" дарують надію на позитивний результат для українських фанатів.

Зміни в складах

"Полісся" між матчами встигло підписати контракти з трьома африканськими юніорами. Йдеться про 18-річних Данджуму Далінгу Джуніора і Мухаммада Абдулхакама Абдулкадіра з Нігерії, а також Аджея Реймонда з Гани. Вони мають підсилити резерв "вовків" в захисті, нападі та середній лінії відповідно.

Але якщо ці футболісти навряд чи вийдуть на поле в Данії, то "Копенгаген" між іграми встиг втратити одного з лідерів. Нападник Еліас Ашурі перебрався до США, де виступатиме за "Сан-Дієго".

Втім, оскільки Ашурі пропустив першу гру з "Поліссям", можна очікувати, що на газон стадіону "Паркен" вийдуть ті ж самі стартові склади, що і шість днів тому.

Турнірні розклади та наступні суперники

Поразка в цьому матчі означатиме кінець єврокубкової кампанії для будь-якої з команд. А от на переможця цієї чекатиме ще один суперник перед виходом до групи Ліги конференцій.

В разі успіху, черкаський клуб зустрінеться з переможцем пари "Дебрецен" (Угорщина) - "Пюнік" (Вірменія). Після першого матчу ближчими до перемоги є угорці (вони перемогли 1:0).

Де дивитися матч в Україні

В Україні матч "Копенгаген" - "Полісся" доступний для перегляду на ОТТ-платформі MEGOGO для передплатників пакету "Спорт" або для власників всіх видів підписки "MEGOPACK".

Трансляція буде доступна на одному з каналів "MEGOGO Футбол" та у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".