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Футбол 28 липня 2026 · 20:43

З Каліфорнії – до Харкова: клуб УПЛ підписав захисника

Український футболіст повертається додому
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
З Каліфорнії – до Харкова: клуб УПЛ підписав захисника
Артем Смоляков (фото: ФК "Харків")

ФК "Харків" офіційно оголосив про перехід українського захисника Артема Смолякова. 23-річний футболіст проведе сезон-2026/27 у складі харківської команди на правах оренди з американського "Лос-Анджелеса".

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт харківського клубу.

Деталі трансферу Смолякова

Смоляков приєднався до "Харкова" на правах річної оренди. Після завершення сезону український клуб зможе скористатися опцією повноцінного викупу гравця.

Для лівого захисника це стане поверненням до Української Прем'єр-ліги після нетривалого етапу кар'єри в MLS.

Кар'єра Артема Смолякова

Смоляков є вихованцем українського футболу. На професійному рівні він заявив про себе у складі житомирського "Полісся", де став одним із найперспективніших молодих лівих захисників країни.

На початку 2026 року футболіст перейшов до американського "Лос-Анджелеса", однак тепер повертається в Україну, щоб отримати більше ігрової практики.

Також Смоляков має досвід виступів за молодіжну збірну України.

Що відомо про ФК "Харків"

ФК "Харків" продовжує активно працювати на трансферному ринку, підсилюючи склад перед новим сезоном УПЛ. Запрошення Смолякова має посилити конкуренцію на лівому фланзі оборони та додати команді варіативності в захисті.

23-річний українець став одним із чергових новачків харківського клубу під час літнього трансферного вікна.

А ще, сьогодні ФК "Харків" представив нову форму. Харків'яни дотрималися обіцянки щодо кольорів та стилю ігрового комплекту.

Теги: Харків Футбол
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