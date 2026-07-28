Из Калифорнии – в Харьков: клуб УПЛ подписал защитника

ФК "Харьков" официально объявил о переходе украинского защитника Артема Смолякова. 23-летний футболист проведет сезон-2026/27 в составе харьковской команды на правах аренды из американского "Лос-Анджелеса".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт харьковского клуба .
Смоляков присоединился к "Харькову" на правах годовой аренды. После завершения сезона украинский клуб сможет воспользоваться опцией полноценного выкупа игрока.
Для левого защитника это станет возвращением в Украинскую Премьер-лигу после непродолжительного этапа карьеры в MLS.
Смоляков является воспитанником украинского футбола. На профессиональном уровне он заявил о себе в составе житомирского "Полесья", где стал одним из самых перспективных молодых левых защитников страны.
В начале 2026 года футболист перешел в американский "Лос-Анджелес", однако теперь возвращается в Украину, чтобы получить больше игровой практики.
Также у Смолякова есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины.
ФК "Харьков" продолжает активно работать на трансферном рынке, усиливая состав перед новым сезоном УПЛ. Приглашение Смолякова должно усилить конкуренцию на левом фланге обороны и придать команде вариативность в защите.
23-летний украинец стал одним из очередных новичков харьковского клуба во время летнего трансферного окна.
А еще, сегодня ФК "Харьков" представил новую форму . Харьковчане сдержали обещания по цвету и стилю игрового комплекта.