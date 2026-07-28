Из Калифорнии – в Харьков: клуб УПЛ подписал защитника

ФК "Харьков" официально объявил о переходе украинского защитника Артема Смолякова. 23-летний футболист проведет сезон-2026/27 в составе харьковской команды на правах аренды из американского "Лос-Анджелеса".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт харьковского клуба .

Подробности трансфера Смолякова

Смоляков присоединился к "Харькову" на правах годовой аренды. После завершения сезона украинский клуб сможет воспользоваться опцией полноценного выкупа игрока.

Для левого защитника это станет возвращением в Украинскую Премьер-лигу после непродолжительного этапа карьеры в MLS.

Карьера Артема Смолякова

Смоляков является воспитанником украинского футбола. На профессиональном уровне он заявил о себе в составе житомирского "Полесья", где стал одним из самых перспективных молодых левых защитников страны.

В начале 2026 года футболист перешел в американский "Лос-Анджелес", однако теперь возвращается в Украину, чтобы получить больше игровой практики.

Также у Смолякова есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины.

Что известно о ФК "Харьков"

ФК "Харьков" продолжает активно работать на трансферном рынке, усиливая состав перед новым сезоном УПЛ. Приглашение Смолякова должно усилить конкуренцию на левом фланге обороны и придать команде вариативность в защите.

23-летний украинец стал одним из очередных новичков харьковского клуба во время летнего трансферного окна.