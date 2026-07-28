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Футбол 28 июля 2026 · 17:33

Сборная Италии по футболу вернула тренера-триумфатора

С ним итальянцы выигрывали чемпионат Европы
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Сборная Италии по футболу вернула тренера-триумфатора
Роберто Манчини (фото: Getty Images)

Роберто Манчини стал новым главным тренером сборной Италии. 62-летний специалист во второй раз стал у руля "Скуадры Адзурры".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Итальянской федерации футбола в соцсети X.

Манчини имеет положительный опыт со сборной

Для Роберто Манчини должность в национальной сборной не нова. Он тренировал эту команду с 2018 по 2023 год и привел ее к победе на чемпионате Европы 2020 года. Правда, после неудачного отбора на чемпионат мира 2022 года Манчини покинул национальную сборную.

Сборная Италии по футболу вернула тренера-триумфатора

Роберто Манчини – новый главный тренер сборной Италии (фото: FIGC)

На тренерском мостике "Скуадра Адзурры" Манчини сменил Дженнаро Гаттузо, так же проваливший отбор на чемпионат мира 2026 года. В плей-офф квалификации итальянцы проиграли сборной Боснии и Герцеговины в серии пенальти.

Карьера Роберто Манчини

Тренерскую карьеру итальянский специалист начал в 2000 году, когда стал ассистентом главного тренера римского "Лацио". В 2001 году Манчини возглавил "Фиорентину", а через год вернулся в "Лацио" уже в статусе главного тренера. С римским клубом Манчини работал до 2004 года.

Именно в тот год началась его четырехлетняя каденция с миланским "Интером", с которым он выиграл три чемпионата Италии и два Кубка страны. В 2008 году Манчини покинул "Интер", а уже в следующем году пришел в "Манчестер Сити".

В последнее время Манчини работал на Ближнем Востоке, являясь главным тренером катарского "Аль-Садда".

Сегодня имя нового главного тренера получила и национальная сборная Франции . Им стал легендарный эксфутболист и уже титулованный тренер.

Теги: Сборная Италии Футбол
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