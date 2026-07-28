Скандал с Пирло: Мальдини и Леонардо покинули сборную Италии спустя 16 дней после назначения

Паоло Мальдини и Леонардо приняли решение сложить полномочия технического директора и советника Итальянской федерации футбола (FIGC). Причиной демарша стал острый конфликт с руководством федерации по назначению нового главного тренера "Скуадры Адзурры".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на итальянское издание Sky Sport .

Решение покинуть проект оба функционера приняли только через 16 дней после начала работы 11 июля. Главной причиной отказа стало то, что президент федерации Джованни Малаго был против назначения Андреа Пирло новым главным тренером сборной Италии.

Пирло был близок к получению должности наставника "Скуадры Адзурры", но не получил ее из-за связей с российской букмекерской компанией.

Переговоры с Гвардиолой и отказ от Пирло

По словам Паоло Мальдини, соглашение на должность технического директора было одной из его величайших ошибок Легендарный защитник рассказал, что при формировании шорт-листа на должность руководителя сборной первым выбором был Пеп Гвардиола, а третьим - Андреа Пирло.

Мальдини и Леонардо удалось достичь предварительной договоренности с Гвардиолой, однако в федерации заявили, что у них нет средств на зарплату испанского специалиста, и поручили найти более дешевую альтернативу.

После этого функционеры согласовали контракт с Андреа Пирло. Однако президент федерации Джованни Малаго лично заблокировал это назначение, использовав в качестве повода скандальное сотрудничество Пирло с российским подсанкционным букмекером.

Жесткая критика руководства

После увольнения Мальдини выступил с сокрушительным заявлением в адрес руководства итальянского футбола:

"Это печальный день для итальянского футбола, ведь он упал ниже, чем когда-либо, и все из-за непрофессионализма федерации. Мы будем оставаться на низком уровне до тех пор, пока Малаго является президентом. Это правда. Мы с Леонардо делали все возможное, но поверьте: нас уже не спасти", - подчеркнул Паль.