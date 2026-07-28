Скандал із Пірло: Мальдіні та Леонардо залишили збірну Італії через 16 днів після призначення

Паоло Мальдіні та Леонардо ухваили рішення скласти повноваження технічного директора та радника Італійської федерації футболу (FIGC). Причиною демаршу став гострий конфлікт із керівництвом федерації щодо призначення нового головного тренера "Скуадри Адзурри".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на італійське видання Sky Sport .

Рішення залишити проект обидва функціонери ухвалили лише через 16 днів після початку роботи 11 липня. Головною причиною відмови стало те, що президент федерації Джованні Малаго був проти призначення Андреа Пірло новим головним тренером збірної Італії.

Пірло був близьким до отримання посади наставника "Скуадри Адзурри", але не отримав її через зв'язки з російською букмекерською компанією.

Переговори з Гвардіолою та відмова від Пірло

За словами Паоло Мальдіні, погодження на посаду технічного директора було однією з його найбільших помилок Легендарний захисник розповів, що при формуванні шорт-листа на посаду керманича збірної першим вибором був Пеп Гвардіола, а третім - Андреа Пірло.

Мальдіні та Леонардо вдалося досягти попередньої домовленості з Гвардіолою, однак у федерації заявили, що не мають коштів на зарплату іспанського фахівця, і доручили знайти дешевшу альтернативу.

Після цього функціонери узгодили контракт із Андреа Пірло. Проте президент федерації Джованні Малаго особисто заблокував це призначення, використавши як привід скандальну співпрацю Пірло з російським підсанкційним букмекером.

Жорстка критика керівництва

Після звільнення Мальдіні виступив із нищівною заявою на адресу керівництва італійського футболу:

"Це сумний день для італійського футболу, адже він уперпав нижче, ніж будь-коли, і все через непрофесіоналізм федерації. Ми залишатимемося на низькому рівні доти, доки Малаго є президентом. Це правда. Ми з Леонардо робили все можливе, але повірте: нас вже не врятувати", - наголосив Паоло Мальдіні.