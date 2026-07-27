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Футбол 27 липня 2026 · 16:42

Ціна співпраці з агресором: в ОП прокоментували відмову призначити Пірло тренером Італії

В офісі Президента України заявили, що співпраця з підсанкційним російським бізнесом закриває двері у цивілізований спорт
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ціна співпраці з агресором: в ОП прокоментували відмову призначити Пірло тренером Італії
Пірло не очолить "Скуадру Адзурру" через співпрацю з РФ (Фото: andreapirlo21, Instagram)

Відмова у призначенні легендарного футболіста Андреа Пірло на посаду головного тренера збірної Італії через його зв’язки з російським бізнесом є важливим і чітким сигналом для всього світу. Співпраця з державою-агресором незворотно знищує репутацію навіть найвідоміших спортивних зірок.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на коментар уповноваженого Президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка під час спілкування з журналістами.

Наслідки токсичної співпраці з РФ

За словами Власюка, будь-які контакти з російським бізнесом - це високі ризики для кар'єри. Зокрема, йдеться про російські букмекерські контори, такі як Fonbet, що перебувають під жорсткими українськими санкціями ще з 2023-го року за безпосереднє фінансування війни проти України.

Ситуація з легендарним італійським ексфутболістом демонструє: вибір на користь російських грошей та візити до Москви роблять неможливою подальшу роботу в цивілізованому світі.

"Репутаційні та санкційні наслідки наздоганяють незалежно від того, наскільки ти легендарний спортсмен чи публічна особа. Спроби виправдати таку співпрацю "політизацією" вже не працюють", - наголосив Владислав Власюк.

Як працює санкційний режим

Уповноважений Президента підкреслив, що дія санкцій виходить далеко за межі суто юридичних обмежень. Вона кардинально змінює ставлення світової спільноти до російського капіталу.

Що більше розширюється санкційний режим, то менше міжнародних організацій та спортивних інституцій готові ризикувати власною репутацією заради людей, які свідомо співпрацюють із підсанкційними структурами РФ.

Раніше ми повідомляли, що збірна Італії відмовилась від призначення Андреа Пірло на посаду тренера через співпрацю з російським бізнесом.

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Ліга Європи 30 липня 20:45
ПАОК - : - Динамо
Ліга конференцій 30 липня 21:30
Гент - : - ЛНЗ
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