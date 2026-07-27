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Футбол 27 липня 2026 · 13:17

Залишився в Італії: форвард збірної України став частиною гучної угоди з "Болоньєю"

Артем Довбик залишає Рим, аби отримати регулярну ігрову практику в іншій команді Серії А
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Залишився в Італії: форвард збірної України став частиною гучної угоди з "Болоньєю"
Українець провів у Римі два сезони (Фото: tema_dovbyk, Instagram)

Форвард збірної України Артем Довбик перейшов з "Роми" до "Болоньї" на правах оренди. Перехід українця став ключовим елементом у масштабній угоді між клубами щодо аргентинського нападника Сантьяго Кастро.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на матеріал італійського видання Sky Sport.

Новий клуб Довбика та деталі угоди

"Рома" та "Болонья" повністю погодили всі умови обміну. Римський клуб купує 21-річного аргентинського форварда Сантьяго Кастро за 35 мільйонів євро плюс 10% від майбутнього перепродажу. Натомість Артем Довбик вирушає у зворотному напрямку - до "Болоньї" на правах оренди.

Саме включення українського нападника в угоду допомогло сторонам швидко розблокувати переговори. Для "Болоньї" підписання Довбика є можливістю якісно підсилити атакувальний потенціал без значних прямих витрат на трансферному ринку.

Новий виклик для українця

Для самого Довбика перехід до "Болоньї" стане можливістю перезавантажити кар'єру в Італії та отримати стабільне місце в стартовому складі після періоду високої конкуренції та невизначеності у складі "джаллороссі".

Сторони вже узгодили основні параметри переходу і найближчим часом мають підписати всі необхідні документи для офіційного оголошення трансферу.

Статистика Довбика в Італії

Довбик доєднався до "Роми" в 2025-му році та провів в Римі два сезони. В перший рік у Римі українець записав на свій рахунок 17 голів та три гольові передачі в 45 матчах.

А от минулий сезон в актив українцю занести важко - 18 матчів, 3 голи та 3 асисти. Втім, варто зазначити, що значну частину сезону Довбик пропустив через травму.

Раніше ми повідомляли, що Артем Довбик міг залишити "Рому" та чемпіонат Італії загалом.

Головні матчі
Ліга конференцій 29 липня 20:00
Копенгаген - : - Полісся
Ліга Європи 30 липня 20:45
ПАОК - : - Динамо
Ліга конференцій 30 липня 21:30
Гент - : - ЛНЗ
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