Остался в Италии: форвард сборной Украины стал частью громкого соглашения с "Болоньей"

Форвард сборной Украины Артем Довбик перешел из "Ромы" в "Болонью" на правах аренды. Переход украинца стал ключевым элементом в масштабном соглашении между клубами по поводу аргентинского нападающего Сантьяго Кастро.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на материал итальянского издания Sky Sport.
"Рома" и "Болонья" полностью согласовали все условия обмена. Римский клуб покупает 21-летнего аргентинского форварда Сантьяго Кастро за 35 миллионов евро плюс 10% от предстоящей перепродажи. Артем Довбик отправляется в обратном направлении - в "Болонью" на правах аренды.
Именно включение украинского нападающего в соглашение помогло сторонам быстро разблокировать переговоры. Для "Болоньи" подписание Довбика является возможностью качественно усилить атакующий потенциал без значительных прямых затрат на трансферном рынке.
Для самого Довбика переход в "Болонью" станет возможностью перезагрузить карьеру в Италии и получить стабильное место в стартовом составе после периода высокой конкуренции и неопределенности в составе "джаллоросси".
Стороны согласовали основные параметры перехода и в ближайшее время должны подписать все необходимые документы для официального объявления трансфера.
Довбик присоединился к "Роме" в 2025 году и провел в Риме два сезона. В первый год в Риме украинец записал на свой счет 17 голов и три голевых передачи в 45 матчах.
А вот прошлый сезон в актив украинцу занести тяжело – 18 матчей, 3 гола и 3 ассиста. Впрочем, стоит отметить, что значительную часть сезона Довбик пропустил из-за травмы.
Ранее мы сообщали, что Артем Довбик мог покинуть "Рому" и чемпионат Италии в целом.