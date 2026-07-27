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Бокс 27 июля 2026 · 09:19

Брутальный нокаут за секунды до гонга: Сиренко вырубил фаворита Валлина

Украинец устроил яркую рубку с опытным шведом и завершил бой в 10-м раунде
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Брутальный нокаут за секунды до гонга: Сиренко вырубил фаворита Валлина
Украинец контролировал весь ход поединка (Фото: zuffaboxing, Instagram)

Украинский боксер Владислав Сиренко одержал значительную победу на турнире Zuffa Boxing 9. В ночь на 27 июля наш тяжеловес брутально нокаутировал именитого шведского фаворита Отто Валлина.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Доминирование в ринге

С первых секунд 10-раундового поединка Сиренко взял инициативу в свои руки, навязав шведу агрессивный прессинг и работу на ближней дистанции. Валлин, считавшийся очевидным фаворитом противостояния, пытался сдерживать давление украинца джебами.

Однако Сиренко регулярно пробивал защиту соперника опасными апперкотами. Темп боя упал лишь на экваторе поединка, однако Владислав все равно выглядел свежее именитого шведа.

Сенсационная развязка

В 8-м и 9-м раундах украинец снова взорвался сериями и заставил Валлина допускать ошибки. Однако судьбу поединка решил финальный раунд.

За несколько секунд до финального гонга Сиренко поразил точным и мощным боковым ударом точно в голову шведа. Валлин упал на настил ринга без сознания и долго не мог подняться с помощью врачей.

Итог боя

Zuffa Boxing 9 (Нью-Йорк, США), супертяжелый вес (свыше 90,7 кг)

Владислав Сиренко (Украина, 22-1, 19 КО) - Отто Валлин (Швеция, 28-3, 16 КО) - KO 10

Эта победа стала одной из самых ярких в карьере 31-летнего украинского боксера и вывела его на новый уровень в мировых рейтингах сверхтяжелого веса.

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Теги: Бокс
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