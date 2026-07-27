Брутальний нокаут за секунди до гонгу: Сіренко вирубив фаворита Валліна

Український боксер Владислав Сіренко здобув значну перемогу на турнірі Zuffa Boxing 9. У ніч проти 27 липня наш важковаговик брутально нокаутував іменитого шведського фаворита Отто Валліна.

Про це повідомляє Sport RBC.UA ..

Домінування в рингу

З перших секунд 10-раундового поєдинку Сіренко взяв ініціативу у свої руки, нав’язавши шведу агресивний пресинг і роботу на ближній дистанції. Валлін, який вважався очевидним фаворитом протистояння, намагався стримувати натиск українця джебами.

Однак Сіренко регулярно пробивав захист суперника небезпечними аперкотами. Темп бою впав лише на екваторі поєдинку, проте Владислав все одно виглядав свіжишим за іменитого шведа.

Сенсаційна розв'язка

У 8-му та 9-му раундах українець знову вибухнув серіями та змусив Валліна припускатися помилок. Проте долю поєдинку вирішив фінальний раунд.

За кілька секунд до фінального гонгу Сіренко влучив точним і потужним боковим ударом точно в голову шведа. Валлін упав на настил рингу без тями й довго не міг підвестися за допомогою лікарів.

VLADYSLAV SIRENKO OUT OF NOWHERE ‍



HE KO's WALLIN IN THE FINAL SECONDS #ZuffaBoxing09 https://t.co/59YzXQz8h5 pic.twitter.com/Kuli2vEbTJ — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) July 27, 2026

Результат бою

Zuffa Boxing 9 (Нью-Йорк, США), суперважка вага (понад 90,7 кг)

Владислав Сіренко (Україна, 22-1, 19 КО) - Отто Валлін (Швеція, 28–3, 16 КО) - KO 10

Ця перемога стала однією з найяскравіших у кар'єрі 31-річного українського боксера та вивела його на новий рівень у світових рейтингах надважкої ваги.